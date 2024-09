UMCG en ziekenhuis in Zwolle gaan verder samenwerken

Foto: Google Maps - Streetview

Het UMCG en het Isala-ziekenhuis in Zwolle gaan intensiever samenwerken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg.

Afgelopen vrijdag werden de handtekeningen gezet onder de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De ziekenhuizen gaan het gezamenlijk bespreken en behandelen van patiënten verder uitbreiden. Ook maakt de nieuwe overeenkomst het makkelijker voor artsen en verpleegkundigen van Isala om wetenschappelijk onderzoek te doen of te promoveren, onder meer omdat elkaars expertise en data worden gebruikt bij gezamenlijke onderzoek.

Isala en UMCG werken al samen, bijvoorbeeld door artsen die samen overleggen over patiënten met ingewikkelde ziektes zoals kanker. Door deze samenwerking kunnen patiënten vaak in hun eigen ziekenhuis blijven. In de toekomst willen de ziekenhuizen dit ook voor andere patiëntgroepen doen. Verpleegkundigen van Isala kunnen door de samenwerking makkelijker onderzoek doen en zich verder ontwikkelen.