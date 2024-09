Tweeduizend mensen proberen bordspelletjes uit in Martinikerk: “Ik ben zo ontzettend dankbaar”

In de Martinikerk vond zaterdag de zesde editie plaats van Noorderspel. De dag was georganiseerd door bordspellen winkel Wirwar Spellen en Puzzels aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat. Eigenaresse Kim Hoetjes blikt tevreden terug op de dag.

Hoi Kim! Vandaag is je winkel geopend. Het is flink druk hè?

“Klopt! Het loopt af en aan. Dat zien we trouwens wel vaker in de dagen nadat we Noordspel organiseerden. Geïnteresseerden konden gisteren in de kerk bordspellen kopen. Maar er is ook altijd een groep mensen die dat niet doet en in de uren daarna spijt krijgt. Een deel van die mensen komt deze dagen langs om alsnog het spel te kopen dat indruk heeft gemaakt op ze. En dat is super leuk. Ik kan me ook voorstellen dat je bij het kopen van een bordspel niet over één nacht ijs gaat: past het spel wel echt bij me? Is het ook echt leuk? Dus ik begrijp het wel.”

Hoe zag de dag gisteren er uit?

“We hadden in de kerk 180 tafels waar je een spelletje kon spelen. Zo’n veertig leveranciers hebben de dag mogelijk gemaakt. In totaal waren er achthonderd speelplekken en gedurende de dag zijn er tweeduizend bezoekers langsgekomen. De belangstelling was groot. De dag zou tot 18.00 uur duren. Om 18.05 uur hebben we echt mensen vriendelijk moeten verzoeken om te vertrekken, dat het afgelopen was.”

Wat zegt dat over de belangstelling? Kunnen we concluderen dat bordspelletjes sinds de coronacrisis erg populair zijn?

“Of corona echt voor een opleving heeft gezorgd, dat is voor ons lastig meetbaar. Gedurende de crisis konden wij niet echt open zijn. We hebben in de binnenstad maar een klein winkeltje waar je toen, vanwege de regels, maar met weinig mensen mocht vertoeven. De partijen die toen echt geprofiteerd hebben, dat zijn de online winkels. Maar ik ben het wel met je eens dat inderdaad gezegd wordt dat sinds die periode bordspelletjes vaker gespeeld worden. Mensen hebben in die periode herontdekt dat het super leuk is om te doen.”

Als je kijkt naar het aanstaande seizoen. Welke spelletjes vallen dit jaar op?

“Een spel dat populair is, dat is Sky Team. Dat is een coöperatief bordspel voor twee personen. Samen speel je de rol van piloot en copiloot. Je moet samenwerken om een vliegtuig te laten landen. Een ander spel dat opvalt, en dat nog niet is uitgebracht, is Monkey Palace. Dat is een legospel. Daarbij moet je met legoblokjes een tempel bouwen in de jungle. Qua regels is het niet heel complex, maar het vergt best wel wat denkwerk. Het spel is niet in een uurtje klaar. Het is geen kinderspel. Tot slot zou ik Medical Mysteries willen noemen. Ook dat is een coöperatief spel. Je moet samenwerken om een patiënt te redden. Door middel van het stellen van vragen moet je tot de juiste diagnose komen. Gaat dat niet goed, dan gaat de patiënt dood.”

Bordspellen zijn vaak voor meerdere personen. Sky Team is voor twee personen. Zie je die ontwikkeling vaker?

“Absoluut. Dat segment wordt tegenwoordig meer erkent. Je herkent het misschien zelf wel. Je hebt een partner die het spelen van spelletjes niet leuk vindt, of er is niemand in de buurt die met jou een spelletje kan spelen. Ondertussen wil je ook niet achter een computer zitten. Voor deze groep zijn er tegenwoordig heel wat spelletjes voor één of twee personen. In onze winkel hebben we hier ook een speciale afdeling voor ingericht. Ook omdat de vraag hiernaar toeneemt.”

Als je het aanbod vergelijkt met eerdere jaren. Wordt het een goed spelletjesjaar?

“Ja, ik ben heel tevreden. Vorig jaar wist ik vrij duidelijk te benoemen dat dit en dat spel een pareltje zouden gaan worden. Dit jaar is dat veel onduidelijker. Er zijn veel meer kanshebbers. Daarom hebben we Noorderspel ook georganiseerd. Om te zien hoe mensen er op reageren, maar ook om te laten zien hoe spelletjes in elkaar steken. Als je alleen afgaat op een doos, dan is het heel moeilijk om af te lezen of een spel aansluit bij je wensen.”

Gisteren was ook Nox’ Spellenzolder aanwezig. Dit is een YouTube-kanaal waar spellen gerecenseerd worden. Ik neem aan dat zo’n medium ook heel waardevol is?

“Absoluut. Dat is een hele handige tool om te bekijken of een spel iets voor je is. Past het bij me? Ziet een spel er goed uit? En ook is het handig om uitleg te krijgen over de spelregels hoe een spel gespeeld moet worden. De beurs die we organiseerden is daar eigenlijk het verlengde van omdat je daarmee op een goedkope en mooie manier kunt testen of een spel iets voor je is.”

Je klinkt enthousiast …

“Het was een super leuke dag. En ik ben ontzettend dankbaar dat het zo’n succes is geworden. Dankbaar dat al die mensen zijn gekomen. Het is ook heel erg leuk om het te organiseren. Deze beurs wordt om de twee jaar gehouden. Daarvan zeg ik altijd dat het voldoende is om te onthouden hoe leuk het is en om te vergeten hoeveel werk en tijd het kost om het te organiseren. En om van de mogelijkheid gebruik te maken. Ik zou alle vrijwilligers willen bedanken. Zo’n zeventig mensen hebben er voor gezorgd dat het een succes is geworden. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn om dit te organiseren. Het was geweldig.”