Tweeduizend handtekeningen moeten marktkramen ’s nachts op hun plek houden in het centrum

Jeffrey van Hoorn (raadslid GroenLinks) neemt de petitie in ontvangst - Foto: CDA-raadslid Etkin Armut via X (@etkinarmut)

Petitionarissen Annette Kuipers en Joke Menssink overhandigden woensdagavond 2126 handtekeningen aan GroenLinks-raadslid Jeffry van Hoorn. Met de petitie willen ze dat het college en de gemeenteraad een stokje steekt voor de plannen, waardoor marktkramen ’s nachts uit de binnenstad moeten verdwijnen.

Als het college of de raad niet tornt aan de regels, moeten ondernemers vanaf 1 januari aanstaande hun vis- en bloemenkramen dagelijks gaan afbreken en zorgden dat ze ’s avonds en ’s nachts zijn verdwenen. De kramen zouden een veiligheidsrisico vormen tijdens uitgaansavonden, aldus het college.

Het college bond al in op de regels, door alleen de standplaatshouders in het centrum te verplichten om ’s avonds de boel in te pakken. Buiten het centrum mogen standplaatshouders hun kraam wel laten staan. Maar de standplaatshouders zien dat niet zitten, omdat het voor de meeste ondernemers te belastend zou zijn om ’s avonds hun kraam weg te halen en ’s ochtends weer op te bouwen.

Maar dat is meten met twee maten, vinden de petitionarissen: “Deze kraampjes zijn door deze regels ten dode opgeschreven. De wethouder lijkt er een prestigekwestie van te maken: ze noemt het verrommeling van de openbare ruimte. Maar marktkraampjes horen bij een levendige stad en kleine ondernemers zouden op handen moeten worden gedragen. Zij moeten ook tijd genoeg hebben om ook te slapen.”

De oproep van de petitionarissen is binnen de gemeenteraad niet onopgemerkt gebleven. Eerder deze week lieten de fracties van het CDA, Student en Stad, de Stadspartij 100% voor Groningen, de VVD, de Partij voor het Noorden en de PVV al weten dat ze opnieuw willen debatteren over de regels rond de marktkramen. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet bekend.