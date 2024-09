Tweede Kamer debatteert over gaswinning en schadeafhandeling

In de Tweede Kamer wordt deze donderdag gedebatteerd over de gaswinning in Groningen. De oppositie ter linkerzijde spreekt zich duidelijk uit tegen de trage afhandeling van de schade en de versterking van beschadigde panden.

Het Groningse SP-kamerlid Sandra Beckerman wil dat staatssecretaris Eddie van Marum (BBB) de ongelijkheid in de schadeafhandeling en versterking aanpakt, en de vastlopende zaken in de versterking afhandelt. Bovendien moeten de kleine gasvelden in Groningen gesloten worden en moeten in het aardbevingsgebied geen munitiedepots worden gebouwd. Beckerman haalt het voorbeeld aan van mensen die al twaalf jaar strijden voor een nieuwe woning, en vervolgens op het nieuws horen dat ze mogelijk onteigend worden vanwege zo’nn munitiedepot.

Haar stad-Groningse collega Julian Bushoff (GroenLinks/PvdA) is het volledig met Beckerman eens. Hij stoort zich aan de ongelijke behandeling tussen gedupeerde Groningers, waarbij het ene huis wel versterkt wordt en het huis ernaast niet.

Kamerlid Mpanzu Bamenga (D66) zegt het beschamend te vinden dat minister Hermans afwezig is en dus niet het debat met de Kamer aangaat. Hij vindt ook dat de gaswinning door de NAM bij de kleine gasvelden moet stoppen.

Zijn collega Peter de Groot van regeringspartij VVD vindt echter dat vanwege de leveringszekerheid de gaswinning moet blijven doorgaan. De vier regeringspartijen stellen dat gaswinning uit de kleine Groningse velden veilig is. De Groot is ook voorstander van de vestiging van munitiedepots in Groningen. Het debat duurt voor.