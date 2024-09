Twee zaterdagen activiteiten bij Molukse kerk Gethsémané Hoogkerk

Foto via Open Monumentendag

Op het terrein van de Molukse kerk Gethsémané in Hoogkerk vindt komende zaterdag de eerste Pasar Indjil plaats. Er is live muziek, er zijn kraampjes en lekkere hapjes en een springkussen.

Veel Nederlanders zijn bekend met de term ‘Pasar Malam’, maar dat betekent eigenlijk ‘Avondmarkt’, terwijl dit evenement overdag wordt gehouden. De opbrengst komt ten goede aan de algemene middelen van de kerk, waaruit onder meer het onderhoud wordt bekostigd.

Suikerfabriek Cosun stelt een suikerspinautomaat beschikbaar en om 11.00 uur treedt de Gospelgroep Hosanna op. Het is de bedoeling volgend jaar aan het einde van de zomervakantie weer een Pasar Indjil te organiseren.

Een week later, op zaterdag 14 september, is het Open Monumentendag. Het gebouw van de Molukse kerk Gethsémané, het meest recente monument van de gemeente Groningen, is dan ook te bezoeken. Er is een gevarieerd programma voor jong en oud. Vanwege het landelijke thema ‘onderweg’ wordt het verhaal van de komst van de Molukkers naar Nederland belicht en er is aandacht voor de gastvrije Molukse cultuur. Er zijn die dag lezingen, lekkernijen en muziek. Op beide zaterdagen duren de activiteiten van 10:00 tot 17:00 uur.