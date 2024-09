Twee gestolen fietsen opgespoord dankzij track & trace-systeem

Foto via Politie.nl

Twee gestolen fietsen konden zaterdag snel teruggevonden worden omdat de eigenaren hun rijwielen hadden uitgerust met een track & trace-systeem. Dat meldt de politie op sociale media.

De fietsen waren gestolen in de nacht van vrijdag op zaterdag. Zaterdagochtend werd de diefstal bemerkt waarop er direct aangifte werd gedaan bij de politie. “De fietsen waren voorzien van een zogeheten airtag”, schrijft de politie. “Dit is een track & trace-systeem. Via een app konden de eigenaren precies zien waar hun fietsen zich bevonden.”

Agenten zijn daarop naar de locatie gegaan en troffen de fietsen daar aan. De rijwielen zijn teruggebracht naar de rechtmatige eigenaren. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden. Het onderzoek in de zaak gaat de komende dagen verder.