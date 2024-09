Troonrede: ‘Schadeherstel Groningen met de allerhoogste prioriteit doorgezet’

Afbeelding uit livestream NOS

“Het schadeherstel in Groningen wordt met de allerhoogste prioriteit doorgezet.” Die woorden droeg koning Willem-Alexander dinsdagmiddag voor tijdens de jaarlijkse Troonrede.

De Koning sprak de woorden uit in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, die dit jaar gebruikt wordt voor de Troonrede vanwege de verbouwing van het Binnenhof. In de rede noemde de Koning de De hersteloperatie in Groningen in één lijn met het oplossen van de toeslagenaffaire, die in lijn lijk te liggen met de plannen van het kabinet Schoof om het hele stelsel van inkomensondersteuning en toeslagen op de schop te gooien.

Daarnaast besteedde de Koning aandacht aan nieuwe infrastructuur waar het kabinet in wil investeren, voornamelijk in onderhoud. Maar ook een nieuwe spoorlijn als de Nedersaksenlijn krijgt aandacht, laat het kabinet (bij monde van Willem-Alexander) weten: “Voor de lange termijn zijn en worden plannen ontwikkeld voor nieuwe infrastructuur, ook buiten de Randstad, bijvoorbeeld de Nedersaksenlijn tussen Groningen en Enschede.”