Trap Aan trapt door: Groningse band in race voor Regio Songfestival

“We willen de Westerkwartier op de kaart zetten,” zegt René Siertsema van de Groningse band Trap Aan, die onlangs een Golden Ticket won voor het Regio Songfestival. De vijfkoppige formatie, die nog maar een jaar bestaat, maakt kans om Groningen te vertegenwoordigen tijdens het landelijke Regio Songfestival in Maastricht op 9 november.

Trap Aan, opgericht door René Siertsema en Ronald Jongsma, ontstond uit een samenwerking tijdens theaterproducties. “We hadden het er altijd al over gehad om samen wat te doen,” vertelt Jongsma. “Na een paar jaar is het uiteindelijk gelukt om een keer te gaan zitten met z’n tweeën. En dat ging zo rap. We hebben in twee dagen tijd gelijk vier nummers geschreven.”

Westerkwartiers dialect

De band heeft een duidelijke missie: het Westerkwartier en zijn dialect op de muzikale kaart zetten. “Er is eigenlijk heel weinig muziek in het Westerkwartiers dialect”, legt Jongsma uit. “Heel veel in Noordoost-Groningen natuurlijk wel. Maar onze streek heeft dat eigenlijk heel weinig.”

Golden Ticket

Hun deelname aan het Regio Songfestival begon onverwacht. “We hadden een liedje en die stuurden we gewoon in. En als hij één of twee keer op radio gedraaid wordt, is dat leuk,” vertelt Siertsema. Tot hun verrassing werden ze geselecteerd voor de voorrondes en wonnen ze uiteindelijk de Golden Ticket, waarmee ze bij de laatste drie Groningse finalisten horen.

Campagne en uitdagingen

Nu breekt een spannende tijd aan voor Trap Aan. “Het wordt nu campagne voeren. Vanaf vrijdag (red. 20 september 2024) is het vol gas,” zegt Siertsema. De band moet het opnemen tegen de rappende psycholoog Daisy Days en de volkcountryformatie Steernvanger. Mochten ze winnen, dan hebben de bandleden onderling nog iets uit te vechten. Een bijzondere uitdaging vormen de regels van het Regio Songfestival: er mogen maximaal vier bandleden op het podium staan. Voor de vijfkoppige Trap Aan betekent dit dat ze moeilijke keuzes moeten maken. “Daar hebben we wel goede gesprekken over”, zegt Siertsema, “maar we zijn er nog niet uit.”

Toekomstplannen

Ondanks hun jonge bestaan heeft Trap Aan al grote plannen. Ze hebben één nummer officieel uitgebracht, met een tweede en derde op komst. “We hebben nog 19 nummers liggen,” vertelt Siertsema enthousiast. De stemronde voor het Regio Songfestival loopt van 22 tot en met 27 september. Fans kunnen stemmen via de website trapaan.nl. De winnaar van deze Groningse voorronde zal de provincie vertegenwoordigen tijdens de landelijke finale in Maastricht op 9 november.