TKB als enige foutloos in 3R, Helpman boekt eerste zege, VVG gelijk bij BQ1887

Vliegensvlugge Virgil Muller van VVG vliegt voorbij

In de tweede klasse boekte Helpman zijn eerste zege en leed Gorecht zijn eerste puntverlies. In de derde klasse R is alleen The Knickerbockers nog zonder puntverlies. VV Groningen en Be Quick 1887 speelden op de Esserberg gelijk. Groen Geel heeft een mislukte seizoensstart na een thuisnederlaag.

2I



Helpman verloor vorige week zijn eerste wedstrijd met 4-1 en ontving vanmiddag Nieuwleusen. Die hadden vorige week met 3-0 van Grijpskerk gewonnen. Dankzij een sterke start boekte Helpman zijn eerste zege, 2-1.

Na een ongelukkige handsbal ging de bal in de eerste minuut op de stip, aanvoerder Tim van Dorp schoot raak, 1-0.

De eerste helft was er één met veel kansen, de gasten lieten enkele 100% kansen onbenut, ook Helpman miste een paar prima kansen. Maar kwam na 20 minuten via Remco de Haas wel op 2-0, die hield het hoofd koel en schoot raak nadat Helpman in die aanval in eerste instantie niet wist te scoren.

Nadat Nieuwleusen nog een paar grote kansen had laten liggen kwam de verdiende 2-1 dan toch op het bord.

Randje buitenspel, na rijp beraad werd de treffer van Roy Bollemaat negen minuten voor rust toch toegekend, 2-1.

In de tweede helft had Nieuwleusen het meeste balbezit, Helpman kwam gaf desondanks veel minder kansen weg.

In de slotfase liet Tim Sanders één op één met de keeper de kans op 3-1 onbenut, in de slotminuut kregen de gasten nog een driedubbele kans op 2-2 maar op miraculeuze wijze bleef het 2-1

Gorecht kwam thuis niet tot winst tegen SV Bedum, het eindigde daar in 3-3. Een kleine maand geleden was het voor de beker nog 3-0 geworden. Robin Zuidema zette Gorecht vlot op 1-0, maar Bedum boog de achterstand rond het half uur met twee treffers om. Kort voor rust maakte Thijs Hekman gelijk. Sven Hazewinkel bracht Gorecht een kleine tien minuten na rust op 3-2 maar een treffer van Bart Ludwig in de slotfase kostte Gorecht de zege, 3-3.

Gorecht staat op 4 uit 2.





3R

VV Groningen won vorige week met liefst 7-0 maar wist die goede start op de Esserberg tegen Be Quick 1887 geen vervolg te geven. De eerste kans was na twee minuten voor VVG, maar daarna nam Be Quick 1887 het heft in handen. Dat leverde enkele goeie kansen op en in de 25′ minuut de 1-0. Na een duwfout mocht Kay Dollenkamp vanaf de stip aanleggen en raak schieten. Daarna ging VVG iets beter spelen en stond het heel snel alweer bijna gelijk, Mitchell Schievels kopte op de lat. De wedstrijd was daarna wat meer in evenwicht, maar VVG kwam nauwelijks tot kansen en mocht de handen dichtknijpen dat Be Quick 1887 een aantal grote kansen op 2-0 onbenut liet.

Kort voor tijd schoot Yassine Yettefti namens VVG een grote kans tegen de lat, het bleek uitstel van executie.

In de 90′ minuut kwam VVG via Jackie Venema (52 jaar oud!) nog op gelijke hoogte. Direct na de goal ontstond een opstootje tussen Be Quick 1887 keeper Björn Haddering en VVG spits Mitchell Schievels. Beide spelers werden met rood van het veld gestuurd.

*The Knickerbockers wist ook zijn tweede wedstrijd te winnen, uit tegen Loppersum was Rogier van Buiten kort voor tijd matchwinner. Hij bezorgde TKB na een 1-1 ruststand een 1-2 zege. Voor rust scoorde Dennis van Roeden.

*Lycurgus slaagde er niet in op 6 uit 2 te komen, Dylan van der Spoel zette zijn club nog wel op voorsprong maar daarna moest Lycurgus drie tegentreffers slikken, 3-1 verloren bij Wildervank.

*De start van Groen Geel is met 1 uit 2 totaal mislukt, vanmiddag werd op Corpus met 3-1 van FC Zuidlaren verloren. Joël Brandsma zorgde bij 0-3 voor een doekje voor het bloeden met zijn eretreffer.

* FC Lewenborg gaf tegen Borger kort voor tijd de zege weg. Pepe Vista en Tom Katgert zetten Lewenborg in Drenthe twee keer op voorsprong, kort voor tijd zorgde Levi van der Span ervoor dat Borger zijn eerste punt pakte. Lewenborg kreeg na rust bij de stand van 1-1 rood. Armani Rasidi werd uit het veld gestuurd. Het was het eerste punt voor Lewenborg.

Vierde klassers

HFC’15 won met 5-0 van Westerkwartier (met oa 2 treffers van Rick van Lent) en komt daarmee op 6 uit 2 in 4D. Mamio verloor in 4E met 4-0 bij Poolster, Haren gaf een 0-2 voorsprong uit handen in de laatste tien minuten bij ZNC. Arnoud Karsens scoorde beide treffers voor Haren.