Tiener maakt podcast over openhartoperatie in UMCG

Foto via UMCG

Op 10-jarige leeftijd moest Justin onverwacht een openhartoperatie ondergaan in het UMCG vanwege problemen met zijn hart. Nu, twee jaar later, maakt hij er een podcastserie over.

Justin Poortman, woonachtig in Leeuwarden, wil met de podcast andere kinderen en hun ouders helpen zich voor te bereiden met zijn eigen ervaring. Bij zijn geboorte werd al een hartruis ontdekt bij Justin. Op latere leeftijd bleek later dat hij twee gaatjes in zijn hart had, waarvan één een centimeter groot. Hierdoor kon zijn hart het bloed niet goed rondpompen, waardoor een operatie noodzakelijk werd.

Dit bracht veel angst en onzekerheid met zich mee voor Justin en zijn ouders. Daarom deelt hij nu, met de podcast, zijn persoonlijke ervaringen. Ook gaat Justin in gesprek met zijn ouders en broertje over de intense periode die ze samen doormaakten. De podcast helpt het gezin om de heftige gebeurtenis te verwerken, en biedt tegelijkertijd praktische tips voor andere gezinnen die hetzelfde meemaken.

Justin hoopt dat hij met zijn verhaal andere kinderen met hartproblemen en hun ouders kan voorbereiden op de operatie. Daarnaast is de podcast bedoeld als hart onder de riem, vertelt Justin op de website van het UMCG: “Ik vind het erg leuk om achter de microfoon te zitten en verhalen te vertellen. Daar word ik blij van en kan ik ook goed. Toen is het idee ontstaan om een podcastserie over mijn openhartoperatie op te nemen. Het helpt mij maar ook mijn ouders om het te verwerken. We delen ook praktische zaken waar we tegenaan liepen en geven tips hoe je ermee om kunt gaan.”

Wie Justins Podcast wil luisteren, kan dat doen op Spotify via deze link. Op de website van de Stichting Hartekind praten Justin en zijn moeder ook openhartig over Justins operatie.