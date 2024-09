Tien keer ‘Groningen’ in regeerakkoord van bijna tienduizend woorden

Het regeerakkoord is klaar voor de ploeg ministers en staatssecretarissen die van plan zijn Nederland de komende drie-en-een-beetje jaar te gaan besturen. Bijna tienduizend woorden lang is de ‘regeerovereenkomst’, maar het woord ‘Groningen’ komt er slechts tien keer in voor. Hier lees je waar het nieuwe kabinet de ogenschijnlijk schaars gebruikte naam voor gebruikt.

Groningen speerpunt bij herstel vertrouwen in rechtsstaat

Allereerst haalt het kabinet aan dat mensen in Groningen en Noord-Drenthe hun vertrouwen in de rechtstaat kwijt zijn. Het kabinet komt daarom met een ‘agenda voor vernieuwing van de democratie, de rechtsstaat, het bestuur en de controle daarop’. Dat is een lange-termijnverhaal, erkent het kabinet.

Maar op korte termijn moet er ook iets gebeuren, stelt de regering. Wat precies laat het kabinet in het midden, maar stelt wel dat de maatregelen in het bijzonder gelden voor ‘mensen in Groningen en Noord-Drenthe die te maken hebben met de gevolgen van de gaswinning in Groningen’. Die boodschap wordt een eindje lager in de tekst herhaald: “De toeslagenaffaire en de grote problemen rondom de gaswinning in Groningen en Noord-Drenthe zijn voorbeelden van situaties waarbij de overheid te weinig oog heeft gehad voor de burger.”

Geld voor herstel en perspectief blijft, maar ruimte voor gaswinning ook?

De gaswinning die meermaals wordt aangehaald, blijft een punt binnen het kabinet. “ Er wordt geen gas meer gewonnen uit het Groningenveld”, valt te lezen in het regeerakkoord. Maar daar staat tegenover dat ‘het kabinet de gasleveringszekerheid borgt, voortbouwend op de maatregelen die de voorgaande jaren zijn ingezet om vraag te verminderen’. De gaswinning op de Noordzee wordt opgeschaald en binnen het kabinet wordt nog gesteggeld over de sluiting van kleinere gasvelden in Groningen.

Waar het kabinet ogenschijnlijk wel zonder woordenstrijd vasthoud aan de werkwijze van het vorige kabinet is de afhandeling van de schade en de versterking in Groningen en het inlossen van de ‘ereschuld aan Groningen’: “Het kabinet geeft onverkort uitvoering aan de 50 maatregelen uit ‘Nij Begun’. Dus ook de langjarige investeringen in verduurzaming, sociaal en economisch perspectief, aldus de bewindsploeg. “Alle daarvoor beschikbare middelen (op de separate begrotingen) zijn gehandhaafd. De middelen zijn dan ook uitgezonderd van de verschillende generieke taakstellingen.” Het kabinet committeert zich ook aan het ‘Agroprogramma Groningen’ voor boeren in het aardbevingsgebied.

Daarnaast moeten ongelijkheid bij de afhandeling van schade en versterking zo veel mogelijk worden beperkt, aldus het kabinet, maar wel ‘rekening houdend met wat haalbaar en uitvoerbaar is’.

Miljoenennota

Hoe de tien keer ‘Groningen’ in het regeerakkoord zich gaan vertalen naar de eerste begroting van het kabinet moet komende dinsdag volledig duidelijk worden. Dan presenteert het kabinet Schoof haar eerste miljoenennota.