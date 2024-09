Thesinge is ruim zestig filmsterren rijker: “Weer en sfeer waren geweldig”

Archieffoto: Meranda Spanjer

In Thesinge vonden de afgelopen dagen de Zummerspeulen plaats. Twee dagen lang konden kinderen hun creativiteit de vrije loop laten gaan. Anita van der Veen van de organisatie spreekt van succesvolle dagen.

Hoi Anita! Jullie Zummerspeulen zitten er alweer op …

“We kijken terug op twee fantastische dagen. We hebben het ontzettend mooi gehad. En het wordt ook gewaardeerd. Vanaf morgen moeten de kinderen weer naar school. Ouders vertelden ons dat onze Zummerspeulen een hele mooie voorbereiding op het nieuwe schooljaar zijn. De afgelopen weken hebben de kinderen vakantie gehad en zijn sommigen ook op vakantie geweest waardoor ze een tijdlang niet thuis zijn geweest. Door deel te nemen aan de Zummerspeulen ontstaat weer het contact met vriendjes en vriendinnetjes. Je kunt zeggen dat ons evenement de drempel om weer naar school te gaan verlaagd.”

Het is de zevende keer dat jullie de Zummerspeulen organiseren. Traditie is dat jullie altijd een thema hebben …

“Dit jaar draaide alles om ‘Net als in de film’. Op donderdag was er een rode loper uitgerold. Via deze rode loper betrad men het sportterrein in het dorp waar de Zummerspeulen traditie getrouw plaatsvinden. Daarna konden kinderen aan de slag om hun eigen decor te ontwerpen. Dit decor mocht op een eigen creatieve manier, met hulp van vrijwilligers, worden ingevuld. Zo zijn er bijvoorbeeld hele mooie hutten gebouwd, maar zijn er ook kinderen aan de slag gegaan met het maken van knutselcreaties in de tent. En we hadden op de eerste dag de visagie geopend. Veel kinderen hebben daar gebruik van gemaakt. Dus je kunt rustig zeggen dat Thesinge zestig filmsterren rijker is.”

En op vrijdag vond de afsluiting plaats …

“Klopt. Op de donderdag hebben we trouwens ook lekker gegeten en hebben we in de avonduren gezamenlijk een film gekeken in de tent. Daarna zijn een aantal kinderen naar huis gegaan en een deel is blijven slapen op het sportveld. Op de vrijdag was er in de ochtend ontbijt en nadat de hele groep weer compleet was, was het tijd om in groepjes spelelementen uit te voeren. In de middag zijn we met ruim veertig kinderen naar het zwembad in Ten Boer gegaan. Zonder dat we het geregeld hadden bleken we het zwembad voor onszelf te hebben. Daar hebben de kinderen diverse filmstunts uitgevoerd. Dan moet je denken aan fraaie salto’s, knappe backflips en stoere bommetjes.”

Ik hoor heel veel enthousiasme …

“Haha ja. We kijken er met heel veel plezier op terug. In totaal hebben er 68 kinderen aan deze editie deelgenomen. Zowel weer en sfeer waren geweldig. Het was heel erg gezellig en qua weersomstandigheden kon het niet beter. We hebben het ontzettend getroffen. De komende periode gaan we nagenieten. Er was de afgelopen dagen paparazzi aanwezig in de gedaante van onze huisfotograaf. Deze foto’s worden binnenkort verwacht. En ondertussen kijken we al stiekem uit naar de volgende editie. Deze gaat plaatsvinden op 21 en 22 augustus 2025. De komende periode gaan we nadenken over het thema dat we dan aan de orde laten komen.”