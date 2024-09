Takelklus vanaf grote hoogte: balustrades weggehaald onder de ‘ui’ van de Martinitoren

Foto: Joris van Tweel

Via een hele lange kabel kwamen maandagochtend de balustrades van de hoogste ’trans’ van de Martinitoren omlaag. De balustrades zijn rot en worden daarom vervangen door nieuwe exemplaren.

De gemeente voerde al enige tijd geleden een inspectie uit in de Martinitoren, samen met restauratiebedrijf Jurriëns Noord. “Daarbij zijn de balustrades zijn slecht bevonden”, vertelt vestigingsleider Hendri Pannekoek namens het bedrijf, “Ook is er nog wat ander achterstallig onderhoud en ander werk. Dus we hebben besloten de balustrades te demonteren, zodat we ze op de grond goed kunnen inspecteren.”

Foto: Joris van Tweel Foto: Joris van Tweel Foto: Joris van Tweel

Nadat de balustrades waren gedemonteerd, haalde een speciaal bedrijf (ATI Abseiltechnieken) de balustrades maandagochtend naar de grond met een lang touw en een katrol. Volgens Pannekoek stond de takelklus van maandagochtend eigenlijk al voor de zomer op de planning: “Maar vanwege het werk aan de Grote Markt, het openingsfestival en de kermis hebben we besloten om de klus over de zomer heen te tillen. Zo’n klus kan ook niet zomaar, want je zit op hoogte en met wind. Daarom hebben we besloten het vandaag te doen.”

Jurriëns Noord gaat nu onderzoeken wat er met de balustrades gaat gebeuren: opknappen of vervangen, besluit Pannekoek: “We gaan nu kijken wat er aan gedaan moet worden. We maken een plan en gaan er de komende winter mee aan de slag, met het plan om ze komend voorjaar terug te plaatsen.”