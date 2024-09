Het Poortje gaat over vijf jaar tegen de vlakte, voormalige gesloten jeugdinstelling maakt plaats voor huizen en appartementen

Voormalige jeugdinrichting 'Het Poortje'

Jeugdzorginstelling Elker heeft de gebouwen en het terrein van de voormalige jeugdgevangenis en gesloten jeugdinstelling Het Poortje verkocht aan ontwikkelaar Trebbe. Het terrein maakt over een paar jaar plaats voor huizen en appartementen.

Eind vorige week zetten Elker en Trebbe de handtekeningen onder een overeenkomst voor de verkoop van het complex aan de Hoogeweg bij de wijk Reitdiep.

Dat Elker weg zou gaan van de Hoogeweg was al een aantal jaren bekend. In 2020 liet Elker, wat destijds financieel in de problemen zat, al weten dat de gesloten jeugdinstelling (nu Jeugdzorg Plus) dicht zou gaan. Het complex is onrendabel, omdat Elker de kamers niet meer vult met jongeren die ‘Jeugdzorg Plus’ krijgen.

Elker is al lange tijd bezig om dit systeem af te bouwen, iets wat landelijk voor 2030 afgerond moet zijn. Daarom zitten er nu, naast de ruimtes voor jongeren in de (gesloten) jeugdzorg, ook een school voor voortgezet speciaal onderwijs en woonruimte voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen op het terrein.

Andere koers

“Veranderingen in de jeugdzorg gaan hard”, aldus Elker-bestuurder Ina Huesken. “Dat vraagt om vooruit kijken en ontwikkelen. De koers die wij hebben ingezet (behandeling dicht bij huis) vraagt om anders denken én anders werken. Dit gebouw past niet meer bij die koers.”

Elker verlaat het terrein niet meteen. Dat gebeurt over een jaar of vijf aldus Huesken: “Maar deze stap is een waardevol onderdeel van die ingezette koers.”

140 woningen

Na het vertrek van Elker neemt Trebbe de locatie in herontwikkeling. De ontwikkelaar wil er 140 duurzame woningen bouwen, verdeeld over woonhuizen en appartementen. De woningen moeten van verschillende types en in verschillende prijsklassen vallen, zowel voor de koop als sociale huur.