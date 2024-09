Supportersvereniging FC Groningen reist niet af naar Ajax vanwege verplichte buscombi

Foto via FC Groningen

Supportersvereniging FC Groningen en verschillende andere supportersgroeperingen hebben besloten om de wedstrijd tegen Ajax op 6 oktober aanstaande niet te bezoeken. Dit vanwege de opgelegde vervoersregeling.

Supportersvereniging FC Groningen laat weten: “Jarenlang mochten we op normale wijze afreizen naar Amsterdam. De laatste vier edities kregen we vrij vervoer. De jaren daarvoor kregen we een groot aantal autokaarten. Onlangs hebben we overleg gehad over deze wedstrijd. Tijdens dit gesprek werd duidelijk dat de lokale driehoek in Amsterdam (de driehoek bestaat uit de burgemeester, districtschef van de politie en de Officier van Justitie, red.) het ziet als een categorie B-wedstrijd. Dit betekent dat we alleen welkom zijn met een verplichte buscombi. Wij kunnen ons totaal niet vinden in deze vervoersregeling en we reizen daarom niet af naar Amsterdam.”

Buscombi

De buscombi, of combiregeling, is een vrijheidsbeperkende maatregel waarbij supporters van de bezoekende club verplicht een toegangskaartje inclusief vervoersbewijs moeten aanschaffen. Dat vervoersbewijs is meestal een trein, bus of auto. Er wordt dan gesproken van een treincombi, een buscombi, of een autocombi. Voor de wedstrijd tegen Ajax mag alleen in een bus naar Amsterdam worden gereisd. “De reden dat hier voor gekozen is omdat de FC nieuw is in de Eredivisie. Men wil kijken hoe het gaat. De twintig jaar Eredvisie en een probleemloze uitwedstrijd bij Jong Ajax worden even over het hoofd gezien.”

“Club heeft daders geïdentificeerd en bestraft”

Maar er zijn meer redenen waarom er door de driehoek voor de maatregel gekozen wordt. “In Amsterdam geeft men aan dat tijdens de laatste editie er door een enkeling iets geroepen is wat niet kon. Maar hier is door de club tegen opgetreden. De daders zijn geïdentificeerd en bestraft. Dat geldt ook voor het gooien van bekers met drinken. Hier is tegen opgetreden, maar deze personen zijn uiteindelijk vrijgesproken. Tot slot wordt aangegeven dat een groep thuissupporters ons uitvak zou hebben opgezocht. Maar dit vond buiten het stadion plaats en had niets te maken met de vervoersregeling.” Ook wordt een confrontatie uit 2019 aangehaald, maar volgens de vereniging is dit tegen de regels omdat er maximaal tot twee jaar terug mag worden gekeken.

Kaartverkoop wel van start

FC Groningen is op de hoogte van het besluit van de vereniging en groeperingen. “Wij respecteren hun standpunt, maar wij vinden dat de club niet kan bepalen voor supporters of zij wel of niet Ajax-uit willen bezoeken. Daarom starten we woensdagochtend om 10.00 uur met de kaartverkoop voor de wedstrijd tegen Ajax. Seizoenkaart- en clubcardhouders kunnen een kaart kopen voor de verplichte buscombi via deze website.”