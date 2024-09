Studentenverenigingen zijn bang voor de toekomst door harde bezuinigingen op hoger onderwijs

Foto: Joris van Tweel

Studentenverenigingen luiden op Prinsjesdag de noodklok over de aangekondigde bezuinigingen op hoger onderwijs. Niet alleen het onderwijs en onderzoek krijgen het zwaar. Ook het voortbestaan van alle studentenverenigingen komt in gevaar, vreest de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV).

De LKvV vertegenwoordigt 49 Nederlandse studentenverenigingen, waaronder de Groningse verenigingen Vindicat, Albertus, Dizkartes, Unitas en Cleopatra. Volgens de LKvV worden studenten, die zich naast hun studie verder maatschappelijk willen ontwikkelen door commissiewerk of een bestuursjaar, steeds meer ontmoedigd door toenemende financiële druk op het onderwijssysteem.

“Juist dat aspect van jezelf willen ontwikkelen buiten uitsluitend je studie is waar een studentenvereniging op draait”, zegt Wouter Oldenhof, voorzitter van de LKvV. De koepel van studentenclubs ziet ook de aangekondigde langstudeerboete met argusogen tegemoet, aldus Oldenhof: “De langstudeerboete die in 2010 in het regeerprogramma stond is al geen succes geweest, die is in 2012 dan ook weer ingetrokken. Dit kabinet begaat nu weer dezelfde fout: boetes opleggen aan studenten hoort niet bij een gezond onderwijssysteem.”

De LKvV verwacht dat studentenverenigingen op zijn minst worden betrokken bij de uitwerking van de langstudeerboete, besluit Oldenhof: “Studentenverenigingen zijn onmisbaar deel van de Nederlandse onderwijscultuur. Bij beleid wat ons zo diep raakt, horen wij inspraak te hebben”.