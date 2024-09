Studenten Hanze en RUG kondigen acties aan tegen regeringsplannen hoger onderwijs

Foto: Rieks Oijnhausen

Studenten van de Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen (RUG) kondigen acties aan tegen de aangekondigde bezuinigingen op het hoger onderwijs. Ze werken toe naar een landelijk studentenprotest op 18 oktober in Den Haag. De studenten vrezen dat de bezuinigingen het onderwijs ontoegankelijker maken.

Vooral de invoering van de langstudeerboete en de lagere basisbeurs zijn de studenten een doorn in het oog. Vandaag krijgen uitwonende studenten ruim honderdvijftig euro minder op hun rekening gestort. Het afgelopen jaar was er een koopkrachtmaatregel van kracht om studenten te ondersteunen bij de stijgende kosten voor levensonderhoud. De koopkracht van studenten daalt daardoor met bijna zeven procent, zo blijkt uit cijfers van het Nibud.

Daarnaast wordt de Wet Internationalisering in Balans uitgebreid, wat de instroom van internationale studenten moet beperken en meer onderwijs in het Nederlands voorschrijft.

Studeren wordt een ‘elitaire bubbel’

De Groninger Studentenbond (GSb) waarschuwt dat deze maatregelen studeren juist elitair maken, vooral voor eerstegeneratiestudenten. “Nederlands zou het hoger onderwijs voor eerstegeneratiestudenten toegankelijker kunnen maken”, vertelt Jitske Wielers, voorzitter van de GSb. “Maar nu wordt studeren zo duur dat deze groep een studie niet eens meer zal kunnen betalen. De regering maakt van hoger onderwijs zo juist een elitaire bubbel.”

Protestacties in Den Haag en in Groningen

Naast studenten trekken ook docenten aan de bel. Onderwijsorganisaties zoals WOInActie en Organize the RUG sluiten zich aan bij de protesten, omdat zij vrezen dat de kwaliteit van het onderwijs verder achteruitgaat door de bezuinigingen. Ze eisen, net als de studenten, dat de maatregelen worden teruggedraaid. Op 18 oktober sturen de organisaties een afvaardiging om te protesteren in Den Haag.

In Groningen zullen ook protestacties volgen, besluit docent psychologie Laurent Krook namens Organize the RUG: “Meer doen met minder is simpelweg niet mogelijk. De kwaliteit van onderwijs kan onder deze omstandigheden niet worden behouden, laat staan verbeterd.”