Studenten fietsen Elfstedentocht in shirt FC Groningen: ‘Nu geld ophalen, zondag de punten’

Job en Kristian op de fiets in Friesland, in toepasselijke kledij - Foto: Teun Hinderink

Bedrijfskunde-studenten Job en Kristian zijn vanochtend op de fiets gestapt om de Elfstedentocht te fietsen. Dat doen ze om geld in te zamelen voor armoedebestrijding. Een opvallend detail: beide heren rijden in een shirt van FC Groningen.

De fietstocht maakt deel uit van ‘de Onmogelijke Opdracht’, georganiseerd door de Hanzehogeschool voor alle eerstejaars studenten van de opleiding bedrijfskunde. Bij de opdracht is het de bedoeling om op allerlei creatieve manieren geld in te zamelen voor het goede doel.

“We waren als groepje aan het brainstormen hoe we het beste sponsorgeld konden ophalen en kwamen toen uit op een fietstocht. Met twee fanatieke fietsers in het groepje is dat natuurlijk ideaal”, zegt Teun, groepsgenoot van Job en Kristian.

De Derby van het Noorden

De groep studenten wordt onder andere gesponsord door OG Clean Fuels (hoofdsponsor FC Groningen). Beide heren zitten daarom met een groen-wit shirt op de fiets. Toepasselijk, aangezien dit weekend de derby tegen SC Heerenveen op de planning staat: “We halen nu eerst geld op in Friesland en in het weekend nemen we de punten mee naar huis!” zegt Job stellig.

De ludieke actie krijgt vooral veel positieve reacties, maar de studenten zijn ook al een aantal keren nageroepen. Job: “Het is natuurlijk ook wel een beetje uitdagen, maar dat hoort er bij.”

Geen rustdag

De studenten hebben al ervaring met lange fietstochten, maar niet met de afstand die ze nu afleggen. “Het verst wat ik ooit gefietst heb, is honderd kilometer. Dit is dus wel even wat anders”, reageert Job. Het doel is om de bijna 200 kilometer lange tocht, binnen tien uur af te ronden.

Een dag uitrusten zit er niet in. Donderdag is namelijk de grote onthulling van het opgehaalde geldbedrag. Dit vindt plaats op de Vismarkt. Het doel is om per groepje zo’n 1700 euro op te halen. “Dat is al gelukt”, reageert Teun trots. “We zijn zelfs zo goed onderweg dat we ons doel hebben bijgesteld naar 2500 euro.”

Wil je de actie van Olely, Job, Kristian, Rob, Robin, Mart en Teun steunen? Hier kan je een donatie doen.