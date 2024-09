Studente RUG krijgt gelijk van Raad van State: tabjes in een reader met wetteksten betekenen geen fraude

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

Een 23-jarige studente rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft gelijk gekregen van de Raad van State in een geschil met haar opleider. Ze was het niet eens is met de ongeldigverklaring van één van haar tentamens vanwege fraude. De rechters in Den Haag gaven haar dinsdag gelijk.

De in Emmeloord woonachtige studente vond het niet terecht dat de universiteit haar tentamen voor het vak ‘Legal Law and Skills’ ongeldig verklaarde, omdat ze tabjes in reader met wetteksten had gestopt en deze had beschreven. Een surveillant zag de reader en nam deze in beslag. Vervolgens werd het door de student gemaakte tentamen ongeldig verklaard en moest ze een hertentamen maken. Daarvoor kreeg ze een 9.

De studente tekende bezwaar aan bij het College van Beroep van de RUG, omdat ze niet wilde dat er een smet van fraude aan haar zou kleven. De RUG gaf de studente ongelijk in haar bezwaar, waarin ze stelde dat ze niet wist dat er geen beschreven tabbladen haar reader mochten zitten. Volgens de studente mocht dat wel bij andere tentamens en schreef ze slechts trefwoorden op de tabbladen in de reader, om de wetteksten in de reader sneller te kunnen vinden.

De rechters van de Raad van State geven de studente gelijk in haar bezwaar: “Het aanbrengen van tabjes in collegebundels is geen ongebruikelijke manier om de vindbaarheid van artikelen in een (wetten)bundel te vergroten. Dat het met de bijschrijvingen op de tabjes voor haar mogelijk was om sneller en gerichter door de reader te navigeren, rechtvaardigt op zichzelf nog niet de conclusie dat zij de reader heeft voorzien van aantekeningen. Daarmee is niet buiten redelijke twijfel komen vast te staan dat zij fraude heeft gepleegd.”