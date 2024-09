Straatrover geeft buit terug aan slachtoffer na tussenkomst van ‘Oscar’, politie wil graag met hem praten

Foto via Politie.nl

Een straatrover heeft vorige week donderdag geprobeerd om een fietser te beroven van zijn fietscomputer aan de Iepenlaan. De politie is nu op zoek naar een specifieke getuige.

De straatroof vond rond 11.30 uur plaats. Het slachtoffer werd, op zijn fiets, onder bedreiging van een wapen gedwongen zijn fietscomputer af te geven. Mede door tussenkomst van een getuige besloot de verdachte de fietscomputer terug te geven. Vervolgens ging de straatrover er op zijn eigen fiets vandoor.

De politie is nu op zoek naar de man die er voor zorgde dat de straatrover zijn roofwaar teruggaf. Het slachtoffer weet alleen de voornaam van deze man: Oscar.

Bent u de man naar wie de politie op zoek is? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Ook andere getuigen mogen contact opnemen, bijvoorbeeld om camerabeelden te delen die relevant kunnen zijn. Dat kan ook anoniem via 0800-7000. Houd bij een belletje richting de politie zaaknummer 2024263175 bij de hand.