Stijging huurprijzen laagst in provincie Groningen ondanks sterkste toename in jaren

Foto Andor Heij. Portiekwoningen, sociale huurwoningen

Ten opzichte van de rest van de Nederlandse provincies bleef de stijging van woninghuren in de provincie Groningen relatief beperkt het afgelopen jaar. Toch kende ook onze provincie de sterkste stijging van de huurprijzen in jaren.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de huurprijzen in juli van dit jaar gemiddeld 5 procent hoger waren dan in dezelfde maand een jaar geleden. Wanneer het effect van woningwisselaars achterwege wordt gelaten, stegen de huurprijzen gemiddeld met 4,6 procent.

Hoewel de huren in Groningen daarmee minder rap stegen dan in Nederland als geheel en ten opzichte van andere provincies, was ook in onze provincie de stijging van de huurprijzen ongekend hoog. Tussen 2015 en 2023 namen de huurprijzen gemiddeld met 2 procent toe.

Op provinciaal niveau stegen de huren inclusief bewonerswisselingen het hardst in Drenthe, namelijk met 5,8 procent. Het effect van bewonerswisselingen was daar, samen met Noord-Holland, op provinciaal niveau ook het hoogst. In Noord-Holland stegen de huren zonder bewonerswisseling wel minder hard dan in Drenthe, waardoor het gemiddelde cijfer met 5,3 procent ook lager uitkomt.