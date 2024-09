SterrebosLive sluit zondag seizoen swingend af: “Optredens van G-Town Funk en Soulvibration”

Foto: Rieks Oijnhausen

De muziekkoepel in het Sterrebos is zondag voor het laatst deze zomerperiode het toneel van SterrebosLive. De organisatie vertelt dat het seizoen swingend wordt afgesloten.

“De middag wordt begonnen met een optreden van G-Town Funk”, meldt SterrebosLive. “G-Town Funk staat voor onweerstaanbare en toegankelijke funk. Onder leiding van zanger Henk Brugge wordt het publiek getrakteerd op een onvergetelijke funk-ervaring. Onder andere liedjes van Paulo Mendonca, Prince, George Benson, The Frog, David Bowie en Level 42 staan op het programma. Na de pauze treedt Soulvibration op. Daarmee zal het Sterrebos een soultempel worden met swingende soulmuziek uit de jaren zestig en zeventig.”

Soulvibration

Het optreden van Soulvibration is helemaal bijzonder omdat de band dit jaar tien jaar bestaat. “Ze bestaan uit twaalf bandleden waaronder vier zangeressen, een blazerssectie met een trombonist, trompettist en twee saxofonisten, gitaar, piano en een ritmesectie.” SterrebosLive begint zondag om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 17.30 uur.

Dichters in het Donker

Komende woensdag 11 september is het Sterrebos ook toneel van een bijzonder evenement. Dan vindt het poëzie-event ‘Dichters in het Donker’ plaats. Jaren geleden is dit evenement opgezet door Bert Katerberg in samenwerking met het Sterreboscomité en Marleen Vermooten van de Kroeg van Klaas. In de avonduren zullen twaalf dichters elk vijf minuten ‘microfoontijd’ krijgen. In de pauze, halverwege, is er livemuziek door Bert Hadders. De avond begint om 20.30 uur en duurt tot 23.00 uur.