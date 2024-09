SterrebosLive sluit seizoen af met klapper: “Met gedurfde combinaties slaan we de juiste toon aan”

Foto: Rieks Oijnhausen

SterrebosLive beleefde zondag haar apotheose. In de muziekkoepel werd het seizoen afgesloten met de optredens van twee bands. Henk Hindriks van de organisatie blikt tevreden terug.

Hoi Henk! Hoe is het vandaag gegaan?

“Het was geweldig. We begonnen het programma met een optreden van de band G-Town Funk. Zij brachten toegankelijke funk ten gehore. Dus niet het traditionele maar meer het geluid van bijvoorbeeld Stevie Wonder, Prince en Paulo Mendonca. Het bleek een hele goede warming-up te zijn voor het tweede optreden van Soulvibration. Zij hebben negentig minuten lang alles gegeven. Het was zeer swingend en de dansvloer stond gedurende het gehele optreden vol.”

Soulvibration is ook een behoorlijk grote band hè?

“Dat klopt. Ze bestaan uit twaalf bandleden waaronder vier zangeressen, een blazerssectie met een trombonist, trompettist en twee saxofonisten, gitaar, piano en een ritmesectie. Het Sterrebos werd tijdens hun optreden een ware soultempel met swingende soulmuziek uit de jaren zestig en zeventig. Erg succesvol.”

Tekst gaat verder onder de foto's:

Funk en soul. Het is best wel een gedurfde combinatie …

“We hebben een programmacommissie die de optredens samenstelt. Soms denk je, dat is best wel gedurfd om dat bij elkaar te zetten. Maar dan werkt het heel goed. Deze commissie doet heel veel voorbereidend werk. Ze weten wat ze doen. En dat zorgt vrij vaak voor verrassingen. Met het programma van vandaag hebben we een heel goed slot van het seizoen neer weten te zetten. Met het optreden van Soulvibration kun je gerust zeggen dat we er met een klapper uit zijn gegaan. Ik ben heel tevreden met hoe het verlopen is.”

Jullie seizoen begon in mei. Hoe kijk je terug op de afgelopen maanden?

“Ik denk dat het een heel goed seizoen is geweest. Sowieso qua weer. Er is één zondag geweest dat er regen dreigde. In het begin van de middag heeft het toen ook geregend, maar om 15.00 uur, toen wij begonnen, was het droog. Ook qua programma hebben we een zeer gevarieerd geheel kunnen presenteren. Ik moet bijvoorbeeld even denken aan de editie van vorige maand. We hadden toen Annemarie de Bie die onder de artiestennaam Celtann optrad. Zij brengt Keltische muziek ten gehore. Dat was heel bijzonder. Dat optreden heeft echt bekoord.”

Bij elke editie is er ook veel publieke belangstelling. Wat is het geheim van het succes?

“Dat zijn denk ik verschillende redenen. In het Sterrebos heeft vroeger Sterren in het Bos plaatsgevonden. De optredens die wij presenteren doen een deel van het publiek terugverlangen naar die tijd. Het Sterrebos is, vanwege die geschiedenis, een bijzondere plek. Daarnaast is het ook een reünie. Mensen die hier op af komen, die komen voor de muziek, maar die komen ook om andere liefhebbers te ontmoeten. Om gezellig te kletsen en te luisteren naar de muziek. Dat gold zeker voor vandaag. De zomer is ten einde, de vakanties zitten er op. Een ideaal moment dus om ook bij te kletsen hoe mensen het gehad hebben op hun vakantiebestemming.”

Tekst gaat verder onder de foto's:

Is het dan ook jammer dat het seizoen er op zit?

“Ja en nee. Het is ontzettend gezellig en leuk. Maar aan iedere zomer komt een einde. SterrebosLive gaat overigens de komende maanden door met een winterprogramma. Dit onder de noemer PodiumZuid dat in een binnenlocatie wordt gehouden. Volgende maand hebben we een optreden gepland staan van de band One and Only. Omdat de winteredities binnen worden gehouden is dat hele andere muziek dan die we op het podium in het Sterrebos programmeren. Ik bedoel, neem Soulvibration. Als je zo’n grote band met blazers in een kleine zaal plaatst, dat kan niet. Dat werkt niet. En ook de winteredities hebben weer hun charme. Overigens is het nog niet helemaal afgelopen in het Sterrebos.”

Komende woensdagavond vindt er nog een bijzonder evenement plaats hè?

“Klopt. Dan vindt het poëzie-event ‘Dichters in het Donker’ plaats. Jaren geleden is dit evenement opgezet door Bert Katerberg in samenwerking met het Sterreboscomité en Marleen Vermooten van de Kroeg van Klaas. In de avonduren zullen twaalf dichters elk vijf minuten ‘microfoontijd’ krijgen. In de pauze, halverwege, is er livemuziek door Bert Hadders. De avond begint om 20.30 uur en duurt tot 23.00 uur.”

En volgend seizoen opnieuw SterrebosLive?

“Absoluut! Hoewel het dan wellicht wel een wat andere dimensie krijgt. Het Zuiderplantsoen zal dan nog niet klaar zijn, maar de ontwikkeling zal dan wel volop gaande zijn. Dat brengt nieuwe kansen en mogelijkheden met zich mee.”