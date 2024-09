Steiger valt tegen woning in Lewenborg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Aan de Kajuit in de wijk Lewenborg is zondagmiddag een steiger deels tegen een woning gevallen. Niemand raakte gewond. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Rond 13.30 uur kregen de hulpdiensten een melding dat hun hulp gewenst was bij het winkelcentrum in de wijk. “Bij het winkelcentrum bevinden zich verschillende woningen die momenteel in de steigers staan”, vertelt Ten Cate. “Vermoedelijk als gevolg van de stevige wind is één van de steigers omgevallen en daarbij tegen de woning gekomen.” Op het moment dat dit gebeurde bevond zich niemand op de steiger.

Brandweerlieden zijn het dak opgeklommen. “Zij hebben de steiger rechtop getrokken en vervolgens gezekerd. Daarmee wordt voorkomen dat de steiger opnieuw om kan vallen. De schade is beperkt gebleven.”