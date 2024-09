Stadspartij en PVV willen weten welke schade ondernemers hebben geleden door bouw Ring Zuid

De Waterloolaan is vanwege werkzaamheden afgesloten. Daardoor is de Waterloo Bar onbereikbaar. Foto: ingezonden

De fracties van Stadspartij 100% voor Groningen en de PVV willen van de gemeente weten of bekend is welke schade ondernemers hebben geleden door de aanleg van Ring Zuid. De aanleg van de ringweg ging gepaard met diverse, grote afsluitingen.

Aanleiding voor de vragen van de politieke partijen is het verhaal van de Waterloo Bar. Esther Groeneweg liet afgelopen week weten dat ze baalt als een stekker. Afgelopen maandag, een dag na de officiële opening van de zuidelijke ringweg, werd begonnen aan de herinrichting van de Waterloolaan. Hierdoor is de bar tot 20 december vrijwel niet bereikbaar terwijl de gedachte was dat na acht jaar afsluitingen het eindelijk klaar was. Groeneweg: “Dat er soms een weg opengebroken moet worden, dat snap ik. Dat het één of twee weken duurt, daar kan ik ook mee leven. Maar deze afsluiting duurt tot 20 december. Ik loop letterlijk alle kerstborrels mis. Voor mij is de spreekwoordelijke emmer vol.”

Vertrouwen

Groeneweg haar vertrouwen in de lokale overheid heeft de afgelopen jaren een knauw gekregen. Dat is de reden dat ze niet op de hoogte was van de werkzaamheden: “Ik zal ongetwijfeld een brief hebben gekregen. De afgelopen jaren ben ik bestookt met brieven. Het zijn er zoveel dat ik ze niet meer lees. Dat komt ook omdat het vertrouwen weg is. In het verleden heb ik diverse keren geprobeerd om in gesprek te gaan. Je maakt dan een afspraak. Maar de ambtenaren komen dan helemaal niet opdagen. Of er wordt een half uur na het afgesproken tijdstip nog afgebeld. Geloof me, dat doet het vertrouwen geen goed.”

Schade

Het verhaal is voor Stadspartij 100% voor Groningen en PVV aanleiding om breder te kijken. “Wij zijn benieuwd of de gemeente een beeld heeft van de schade die ondernemers hebben geleden als gevolg van de bouw van Ring Zuid”, vertellen raadsleden Mariska Sloot en Kelly Blauw. De partijen zijn ook benieuwd of het beeld van een verslechterde relatie met ondernemers, als gevolg van Ring Zuid, herkend wordt.”

Noodpad

De fracties vragen ook of er een oplossing voor de Waterloo Bar gerealiseerd kan worden. Maar die vraag lijkt overbodig te zijn geworden. Naar aanleiding van de berichtgeving heeft Aanpak Ring Zuid contact opgenomen met Groeneweg. “Ze zijn druk bezig met het realiseren van een noodpad. Dit pad moet er komen richting het DUO-gebouw (Kempkensberg). De aanvraag ligt er in ieder geval. Als het allemaal doorgaat, zal het pad er waarschijnlijk half oktober komen. Het is wachten op de vergunning.”