Stadspark door in beker; Off day voor Groninger Boys

SC Stadspark-VV Annen 2 (Foto Martijn Minnema)

Bij de zondagamateurs konden zich nog twee clubs voor de knock outfase van de districtsbeker plaatsen. Stadspark slaagde daar in, Groninger Boys ging onderuit en wist zich niet te plaatsen. Be Quick 1887 en GRC waren al door en speelden vanmiddag een veredelde oefenwedstrijd.

Stadspark moest vanmiddag thuis winnen van de reserves van VV Annen om door te gaan. De gasten hadden aan een gelijkspel genoeg. Stadspark wist voor rust een veldoverwicht niet in doelpunten uit te drukken. Quinten Kruizenga was met een schot tegen de paal nog het dichtstbij de 1-0. Ondanks het vele balbezit wist Stadspark zich in de eerste helft niet veel grote kansen te creëren.

De tweede helft begon zeer voorspoedig, al na twee minuten viel de 1-0 toen een inzet van Quinten Kruizenga door een Annen verdediger in eigen doel werd gewerkt. Een minuut later was het 2-0, Quinten Kruizinga scoorde nu wel zelf. Daarmee was het verzet van de Anner reserves gebroken, via Cedwin Tel (64′) en Winston Bendt (70′) liep Stadspark nog uit naar 4-0.

In dezelfde poule verloor Groen Geel nipt van SVZ. Vorige week verloor Groen Geel nog met 18-0, nu moesten ze pas kort voor tijd het hoofd buigen. Via een benutte strafschop pakte SVZ in de 86′ minuut de overigens verdiende winst, het werd daar 1-2.

Derdeklasser Groninger Boys had aan een gelijkspel genoeg bij vierdeklasser BNC maar ging met 6-4 onderuit. De Bravery-Nova Zembla Combinatie nam in Finsterwolde na een 3-1 ruststand een 6-1 voorsprong, pas in de slotfase wist Groninger Boys de blamage nog iets te beperken met drie treffers. Sean Nfor en Robby van Sluis scoorden elk twee keer voor Groninger Boys.

Engelbert won uit met 4-0 bij Usquert en haalt de volgende ronde als Siddeburen thuis niet van FVV wint.

Het tweede van GRC had zich al geplaatst maar wist vanmiddag ook zijn derde duel te winnen. Op Corpus den Hoorn werd Muntendam met 2-1 verslagen.

Eersteklasser Be Quick 1887 en tweedeklasser GRC Groningen hadden zich al geplaatst voor de volgende ronde, door in een poule met drie clubs allebei met 2-0 te winnen van GVAV Rapiditas. De veredelde oefenwedstrijd op de Esserberg werd zondag met 5-1 gewonnen door Be Quick. Sil Kramer scoorde drie keer en Patrick Helbig en de van SC Cambuur overgekomen Vincent Pichel ieder één keer. Jur Wardenier maakte namens GRC de 5-1.