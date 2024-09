Stadspark dit weekend in het teken van Hullabaloo Festival

Foto: Anneloes Struik

In het Stadspark vindt dit weekend het Hullabaloo Festival plaats. Op het festival treden dit weekend onder andere de band DI-RECT en Jason Derulo op.

Het is de vierde keer dat Hullabaloo plaatsvindt. De eerste editie vond plaats in 2019, en duurde toen ook twee dagen. Door de uitbraak van het coronavirus ging er een streep door de edities van 2020 en 2021. Twee jaar geleden pakte men de draad weer op, waarbij er zowel in 2022 als vorig jaar een eendaags festival werd gehouden. De editie van vorig jaar trok zo’n 30.000 bezoekers.

De afgelopen dagen zijn er in het Stadspark vijf verschillende podia opgebouwd. Optredens zijn er op zaterdag onder andere van The Chainsmokers, Suzan & Freek, Prins S. en de Geit en Joost Klein. De dag wordt afgesloten met een optreden van Jason Derulo. Hij verwierf wereldwijde bekendheid met zijn hits Whatcha Say, In my head en Savage Love. Op zondag staan artiesten als Hannah Mae, Son Mieux, Anouk en Donnie gepland. Op deze dag sluit DI-RECT de dag af. Deze band heeft de afgelopen twee decennia diverse grote hits gescoord.

