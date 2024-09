Stadsmonumentenbord bij oude Borgmanschool onthuld: “Laatste bord dat Beno heeft geschreven” (foto’s)

Bij de oude Borgmanschool in de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat is zaterdagochtend het nieuwste stadsmonumentenbord onthuld. In meerdere opzichten ging het om een bijzondere onthulling.

Eén van de drijvende krachten achter het project Stadsmonumenten was Beno Hofman. De stadshistoricus overleed afgelopen december. Het bord dat zaterdag onthuld werd is het laatste informatiebord waarvan de tekst door Beno is geschreven. Dat dit juist bij de voormalige Borgmanschool plaatsvindt heeft een bijzondere betekenis, omdat de kinderen van Beno allemaal als leerling op deze school hebben gezeten.

Stadsmonumentenproject

Het Stadsmonumentenproject begon in 1991. In dat jaar klopte de stichting Vrienden van de stad Groningen bij de gemeente op de deur met het idee om belangrijke, monumentale gebouwen van een informatiebord te voorzien. Het idee kon vanaf het begin op enthousiasme rekenen. De gemeente zorgde voor de financiën, Beno schreef de teksten voor de borden en Jan van Stralen zorgde voor de vormgeving en realisatie. Op de Open Monumentendag van 1991 werd op de Martinitoren het eerste bord onthuld. Inmiddels zijn er, met de oude Borgmanschool als nieuwste locatie, 105 borden te vinden in Stad. Met medewerking van studenten van de Hanze zijn de teksten ook in het Engels en in het Duits beschikbaar.

Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen Foto: Rieks Oijnhausen

Noorderbewaarschool

De onthulling zaterdagochtend werd verricht door familieleden van Beno samen met wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA). Het gebouw aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat was aanvankelijk in gebruik als Noorderbewaarschool. De opening vond plaats in de zomer van 1841. In die jaren kreeg hoofdonderwijzer Jacob Harms Enter en weduwe Fennegien Bebingh-­Krook de verantwoordelijkheid over driehonderd kleuters. Na verschillende uitbreidingen wordt de naam tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarschijnlijk vanwege de dubbele lading, aangepast in Noorderkleuterschool.

Wonen

In 1946 krijgt de school de naam De Korenbloem. Als in 1985 het basisonderwijs wordt ingevoerd, wordt er samengegaan met de Borgmanschool, waarbij De Korenbloem verdwijnt. Onderwijs wordt er tot de zomer van 2020 gegeven. Nieuwe huisvesting aan de Langestraat maakt het schoolgebouw overbodig. Tegenwoordig is het in gebruik als woonbestemming voor een zogeheten Cohousing groep van negen personen. Bij het realiseren van vijf wooneenheden in het gebouw is zoveel mogelijk het oude uiterlijk behouden.