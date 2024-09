Stadjer (18) zit in Friese cel na steekpartij in Leeuwarden

Foto via Politie.nl

De politie heeft donderdagmiddag zes verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij een steekpartij in Leeuwarden. Eén van hen is een achttienjarige man uit Groningen.

Bij de steekpartij, die donderdag rond 15.45 uur plaatsvond op het Ruiterskwartier, zijn twee personen gewond geraakt. Ook één van de slachtoffers is verdachte van betrokkenheid. Naast de achttienjarige Stadjer zijn 24-jarige man uit de gemeente Leeuwarden, een 19-jarige man uit de gemeente Tytsjerksteradiel en drie minderjarigen uit Leeuwarden gearresteerd.

De politie is een onderzoek gestart naar het incident. Er is sporenonderzoek gedaan en agenten hebben met betrokkenen en getuigen gesproken. Uit onderzoek moet blijken wat de exacte aanleiding is geweest voor het incident.