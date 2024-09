Springen met stokpaarden: Hobby Horsing wordt steeds populairder

Dressuur, springen en galopperen: we kennen het van de paardensport, maar bij Hobby Horsing gaat het net even anders. Hier worden de onderdelen namelijk uitgevoerd door de ruiter zelf, met een stokpaard tussen de benen. Het klinkt misschien vreemd, maar deze sport wint wereldwijd aan populariteit.

Waar komt het vandaan?

Hobby Horsing komt oorspronkelijk uit Finland, waar het officieel als sport wordt beoefend. Elk jaar vindt in Seinäjoki het Finse kampioenschap plaats. Bij de vorige editie waren er meer dan 1.800 deelnemers uit verschillende landen.

Hoe zit het in Nederland?

Ook in Nederland worden er wedstrijden georganiseerd. In het Friese Oostzee bijvoorbeeld, waar de 7-jarige Sofia uit Groningen meedoet. Samen met haar opa Treijnko reist ze naar het evenement om mee te doen aan de competitie.

Voor mij was dit een hele vreemde wereld

Opa Treijnko moest in het begin wel even wennen aan de nieuwe hobby van zijn kleindochter: “Voor mij was dit een hele vreemde wereld, maar ik vind het positief dat jonge mensen met iets actiefs bezig zijn in plaats van de hele dag achter de iPad zitten.”

Meer dan een sport

Hobby Horsing draait niet alleen om dressuur en springen; ook de verzorging van het ‘paard’ speelt een belangrijke rol. Zo is er bij het evenement van alles te koop wat een echt paard ook heeft: tuigjes, riempjes, zweepjes, alles wat een paard heeft is ook te koop voor het stokpaard. Voor de 7-jarige Sofia geldt dit ook. Ze heeft zelfs voer en een zweep voor haar ‘paard’.

De populariteit stijgt

Volgens Ilse Wiegmink, webshopeigenaar en organisator van het Hobby Horsing-evenement in Friesland, is de sport de laatste tijd flink in populariteit gestegen. “Op mijn webshop is het de afgelopen maanden hot-topic.” Op haar webshop verkoopt Ilse allerlei spullen voor het hobby horsing. Daarnaast verkoopt ze daar complete stokpaarden en de prijzen liegen er niet om. Zo kost een stokpaard gemiddeld al 125 euro. Dat bedrag is ook iets wat Ilse motiveerde om in de wereld van hobby horsen te stappen. “Ik werd door een vriendin erop gewezen dat er nogal wat geld in omgaat.” Inmiddels heeft Ilse van het hobby horsen haar fulltime baan van gemaakt.