Sloop gebouwtje Niemeyer-terrein startsein herontwikkeling fabriek: “Je krijgt een goed beeld van het pand”

Foto: Annelies van Santen

Met de sloop van een gebouwtje op het terrein van de Niemeyer-fabriek is zaterdag het startsein gegeven voor de herontwikkeling van de tabaksfabriek. De sloop vond plaats in het kader van Demolition Day.

“Geïnteresseerden kunnen vandaag een kijkje nemen in de fabriek”, vertelt OOG-verslaggever Annelies van Santen. “Vanochtend om 10.00 uur gingen de deuren open. Vanaf het begin was er direct veel belangstelling, waarbij het goed door loopt.” Op het terrein worden allerlei activiteiten georganiseerd voor jong en oud. “Je krijgt een heel goed beeld van het gebouw. Er wordt bijvoorbeeld een film vertoond over de historie van het complex. Door middel van een looproute kun je door het gebouw lopen. En er wordt uitgebreid stilgestaan bij de toekomst. Op borden laat men zien hoe dit er uit gaat zien.”

Sloop gebouwtje

Demolition Day is tegelijkertijd de aftrap van de eerste bouwwerkzaamheden voor de herontwikkeling van de fabriek. Van Santen: “Aan de westzijde van de fabriek, tegen het spoor aan, stond een gebouwtje dat gesloopt werd.” De organisatie laat weten dat het de bedoeling is dat het unieke karakter van de fabriek behouden blijft. “Maar er moet wel verbouwd worden. Dat begint met het verwijderen van verschillende onderdelen. Gedurende de dag zijn er verschillende sloopdemonstraties. Circulariteit en behoud van de fabriek staan daarbij centraal.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Annelies van Santen Foto: Annelies van Santen Foto: Annelies van Santen Foto: Annelies van Santen

Verbouwing

De voormalige tabaksfabriek moet de komende jaren ontwikkeld worden tot een plek met broedplaatsen, commerciële bedrijvigheid, kennisinstellingen en een culturele publieksfunctie, met digitaal als verbindend thema. Hoe de invulling van de fabriek er precies uit komt te zien is nog niet duidelijk, maar wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) liet eerder weten dat er wel een vestigingskader is: “Digitaal ondernemerschap voor een x aantal meter, cultuur voor een x aantal meter. Dat vormt het kader waarop we vervolgens tot invulling over zullen gaan. Aan belangstelling geen gebrek, heel veel mensen willen hier zitten. Nu gaat het erom dat het ook allemaal een beetje bij elkaar past.” De verbouwing gaat naar alle waarschijnlijkheid drie jaar duren.

Demolition Day

Behalve in Groningen vindt ook op diverse andere locaties in ons land Demolition Day plaats. Deze dag is bedoeld om geïnteresseerden een inkijkje te geven in de wereld van het slopen en asbestverwijdering. Betrokken bedrijven in deze sector laten zien hoe mooi, afwisselend en uitdagend het sloop- en asbestverwijderingsvak is.

Verslaggever Maarten Siepel maakte afgelopen zomer een reportage over de fabriek: