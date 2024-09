Slachtoffers mishandeling queerfeest werden op hoofd geslagen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De drie personen die vorig weekend in de Oosterstraat mishandeld werden, toen ze een queerfeest bezochten bij nachtclub OOST, zijn uitgescholden en op hun hoofd geslagen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

De mishandeling vond plaats in de nacht van vrijdag op zaterdag. Drie personen waarbij er twee werkzaam zijn voor OOST maar op dat moment vrij waren, besloten om tijdens het feest buiten een luchtje te scheppen. Zij waren zichtbaar queer gekleed. Op straat begonnen twee personen daar opmerkingen over te maken. Er werd gescholden en uiteindelijk werd er geweld gebruikt waarbij de drie slachtoffers op hun hoofd werden geslagen. Eén liep een hersenschudding op.

OOST heeft op sociale media laten weten dat ze walgen van wat er heeft plaatsgevonden. “Wat er is gebeurd, valt in lijn met een voor ons heel duidelijke toename van queerfobische agressie in de openbare ruimte. Deze verklaring is niet bedoeld om argwaan te wekken tegen medeburgers. Het is een dringende oproep om extra op te letten en voor elkaar te zorgen.” Naar aanleiding van het incident heeft OOST een oproep gedaan om ideeën in te dienen hoe de veiligheid bevorderd kan worden.

De drie slachtoffers hebben aangifte gedaan bij de politie. De politie is een onderzoek gestart naar de twee daders. Er is nog niemand aangehouden.