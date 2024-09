Schrijver Philip Dröge wint Taalboekenprijs 2024: “Fascinerend verhaal”

Philip Dröge (l) tijdens de Libris Geschiedenis Prijs in 2016. Foto: Sander Heezen - Flickr stream Maand van de Geschiedenis, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53458277

De Groningse schrijver Philip Dröge heeft zaterdag met zijn boek De Tawl de Taalboekenprijs 2024 gewonnen. De prijs werd uitgereikt tijdens de uitzending van het NPO Radio 1-programma De Taalstaat (KRO-NCRV).

De prijs voor het beste taalboek werd voor de zesde keer uitgereikt. Het is een initiatief van het Genootschap Onze Taal, dagblad Trouw en het Algemeen-Nederlands Verbond. Juryvoorzitter Geertje Slangen liet in de uitzending weten dat het aanbod van taalboeken fors aan het toenemen is. Voor de prijs waren vijf schrijvers genomineerd. “We hebben gekozen voor het boek dat opvalt door de stijl van de schrijver. Het is een overtuigende winnaar, waar de jury unaniem voor heeft gekozen. Oorspronkelijk is het een goed geschreven en prettig leesbaar boek. Het gaat over een fascinerend verhaal over hoe een taal uit de samenleving verdween, waarbij deze taal op dit moment alleen nog in het landschap bestaat.”

“Lang getwijfeld over de titel”

Dröge laat in de uitzending weten blij te zijn met de prijs. Naast een oorkonde kreeg hij een bedrag van 3.000 euro. In het boek wordt de zoektocht beschreven naar de sporen die het Nederlands in Amerika heeft achtergelaten. Dröge: “Ik heb lang over de titel getwijfeld. Het is een verwijzing naar het Neder Amerikaans dat 3,5 eeuw gesproken is in de staten New York en New Jersey. New York heette aanvankelijk Nieuw-Amsterdam. Nadat de Engelsen de nederzetting overnamen is men in de regio nog heel lang Nederlands blijven spreken. Ver tot in de twintigste eeuw. In 1962 overleed de laatste spreker van deze taal. Dat het uiteindelijk verdween is omdat de druk van het Engels steeds groter werd. Toch zijn er veel Nederlandse woorden achtergebleven die je vandaag de dag op straat nog tegen kunt komen.”

Old Kinderhoek

Bijvoorbeeld de uitdrukking OK: “Dit heeft een Nederlandse oorsprong. Het is genoemd naar het dorpje Kinderhoek in New York. Waar de enige Nederlandstalig Amerikaanse president vandaan kwam, Martin van Buren. Die werd Old Kinderhoek genoemd, OK. Die afkorting gebruikte hij tijdens zijn campagne. OK is goed, OK is geweldig. En zo zijn we een uitdrukking rijker geworden.”

Philip Dröge

Philip Dröge werd geboren op 11 november 1967. Hij groeide op in Haren en ging naar de middelbare school in Groningen. Hij studeerde Europese Studies in de taalkundige variant aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast studeerde hij geschiedenis aan de Paris Lodron Universität in Salzburg, Oostenrijk. In 2002 debuteerde hij met het non-fictie boek Meesterspion, het geheime leven van prins Bernhard.