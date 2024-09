Schrijfster Anjet Daanje uit Stad opnieuw in de prijzen met ‘Het lied van ooievaar en dromedaris’

Foto Henk Veenstra

Een ’tour de force’, zo noemt de jury van de KANTL-prozaprijs het boek ‘Het lied van ooievaar en dromedaris’ van schrijfster Anjet Daanje uit Groningen. Het boek werd verkozen tot de winnaar van de prijs, die elke vier jaar wordt uitgereikt door de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KNANTL) in Vlaanderen.

De jury was unaniem in haar keuze voor ‘Het lied van ooievaar en dromedaris’, laat de academie vrijdagmiddag weten. Het boek van Daanje was genomineerd met drie andere kandidaten: ‘De rat van Amsterdam’ van Pieter Waterdrinker, ‘ Willem die Madoc maakte’ van Nico Dros en ‘Alkibiades’ van Ilja Leonard Pfeijffer.

De jury schrijft over het winnende boek van Daanje: “Een werkelijk overrompelende ervaring. ‘Zo rijk, zo inventief, zo diepgaand, zowel als geheel als in de meeste van de afzonderlijke verhalen. Kortom, zeer origineel en eigenzinnig van aanpak, gedurfd en maniakaal.”

Het lied van ooievaar en dromedaris is losjes gebaseerd op het leven van de Engelse schrijfster Emily Brontë. Het boek gaat over Eliza May Drayden, schrijfster van een geruchtmakende roman in het Yorkshire van de negentiende eeuw. Tijdens haar leven werd haar boek verguisd, maar in de decennia daarna groeide het meer en meer uit tot een meesterwerk.

Het is niet de eerste prijs voor het boek van Daanje. Vorig jaar won ze de Libris Literatuur Prijs, de Boekenbon Literatuurprijs en de Constantijn Huygens-prijs. Begin dit jaar won het boek De Inktaap, de prijs voor het beste boek voor jongeren uit de bovenbouw in het voortgezet onderwijs.

De prijs heeft een waarde van 5.000 euro. De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de openbare vergadering van KNANTL op woensdag 16 oktober in het Huis van Oombergen aan de Koningsstraat in Gent.