Ruim honderd wietplanten geruimd uit appartement in Selwerd

Foto via Politie

In een appartement aan de Vlierstraat in Selwerd is vrijdagochtend een wietkwekerij gevonden en leeggehaald door de politie.

De bewoners van de woningen, waar ruim honderd hennepplanten werden gevonden, was niet thuis. Volgens wijkagent Anne-Marie Schoon wordt de bewoner op een later moment gehoord.

Naast de hennepplanten vonden agenten op een verborgen plek ook een flinke stapel bankbiljetten. Nadat de agenten klaar waren heeft een gespecialiseerd bedrijf de kwekerij geruimd en alle materialen en planten ter plaatse vernietigd.