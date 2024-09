Ruim 2.400 mensen strijden met water, modder en obstakels op KardingeRun: “Groot sportfeest”

Foto: Rieks Oijnhausen

De jubileumeditie van de KardingeRun, die dit weekend plaatsvond op Kardinge, is een groot succes geworden. Volgens Esther de Boer van de organisatie gingen ruim 2.400 deelnemers de strijd aan met de obstakels die uit waren gezet.

Hoi Esther! Zijn alle deelnemers inmiddels over de finish?

“Jazeker. Vandaag hadden we de FamilieRun met afstanden van 4 en 8 kilometer, op zaterdag vond de individuele run plaats waarbij er ook gekozen kon worden tussen afstanden van 4 en 8 kilometer. Deelnemers konden dit vervolgens verlengen naar bijvoorbeeld 12 of 16 kilometer. Op dit moment zijn we aan het opruimen. Als organisatie kijken we terug op een geweldig sportfeest. En om van de mogelijkheid gebruik te maken, ik wil een heel groot compliment geven aan alle vrijwilligers die zich deze dagen hebben ingezet om er een geweldig weekend van te maken.”

Het was de tiende editie van de KardingeRun. En voor jou was het de tweede editie …

“Ik heb de organisatie van deze obstakelloop vorig jaar inderdaad overgenomen. Vorig jaar was het mijn eerste keer en op die zaterdag heb ik toen flink lopen stressen. Het was spannend en qua route moest er toen flink wat veranderd worden. Na afloop van die editie hebben vierhonderd deelnemers een enquête ingevuld. Alle tips die aangedragen werden hebben we meegenomen naar deze editie. Dit weekend merkte ik dat ik veel meer kon genieten. Ik heb nu ook op het parcours rond kunnen kijken. Dat was heel prettig.”

Hoeveel deelnemers hebben er dit weekend deelgenomen?

“In totaal hadden we 2.410 aanmeldingen. Op de dagen zelf hadden we aan de poort ook nog wat aanmeldingen waardoor we in totaal op ongeveer 2.430 deelnemers zijn uitgekomen. Vandaag was het drukker dan gisteren. Vermoedelijk komt dat omdat er op zaterdag gesport wordt en er andere activiteiten zijn. Op zondag is er de tijd en ruimte. Daarnaast hebben ook veel vrijwilligers deelgenomen. Om aan genoeg vrijwilligers te komen hebben we gezegd, als je een dag helpt, mag je op de andere dag gratis deelnemen. Dat heeft veel animo opgeleverd.”

En dan de run zelf. Uitdagend?

“Absoluut. In vergelijking met vorig jaar hadden we zeven nieuwe obstakels ingebouwd. Wat je als organisatie doet is in de voorbereiding letterlijk een catalogus doorbladeren met obstakels. Daar staan de bedragen bij die er betaald moeten worden en je streept net zo lang aan tot je een samenstelling hebt die past binnen je budget en uitdagend is voor de deelnemers. Een obstakel dat ik persoonlijk erg leuk vond was een zogeheten triangel. Door middel van metalen ringen aan touwen moest je van de ene naar de andere kant swingen. Een behoorlijk zware en pittige uitdaging. Obstakels die bij de deelnemers in de smaak vielen waren de sloten, modderheuvels en de glijbaan.”

Bijzonder was ook dat één van de routes door de Ulgersmaborg voerde …

“Je probeert altijd een leuke en vernieuwende route uit te stippelen. Deze keer werd er een extra lus gemaakt door de Ulgersmaborg. En wat heel leuk was, is dat buurtbewoners aan de Pimpernelstraat spontaan een waterpost hadden ingericht. Volledig uit vrije wil hebben ze daar dit weekend gestaan om deelnemers van water te voorzien. Natuurlijk hadden wij als organisatie voldoende punten ingericht, maar dit was een hele mooie en welkome aanvulling.”

Een jubileumeditie. Op welke manier is er bij stilgestaan?

“Na de finish kregen deelnemers een gratis drankje. En we hadden speciaal voor deze gelegenheid foodtrucks geplaatst. Mensen konden daar bijvoorbeeld broodjes gezond of een gezonde wrap kopen. Uiteindelijk gingen de meeste mensen toch voor een vette hap, die er ook verkrijgbaar was.”

Je klinkt enthousiast. Het kan niet anders dan dat er volgend jaar een vervolg komt …

“Absoluut. Volgend jaar willen we opnieuw iets moois gaan neerzetten. Wanneer het plaats gaat vinden is onbekend. Dat hangt af van verschillende factoren: vanaf wanneer kunnen de studenten, die ons helpen met deze dagen, worden ingezet en voor welk weekend krijgen we een vergunning van de gemeente. Vorig jaar zaten we in het laatste weekend van september, dit keer zitten we iets eerder met het event. Maar mocht daar duidelijkheid over zijn, dan informeren we uiteraard de mensen via onze kanalen.”