RUG teleurgesteld in plannen kabinet

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

Het wegvallen van de starters- en stimuleringsbeurzen voor de universiteiten is een grote tegenvaller. Dat zegt bestuurslid Hans Biemans van de RUG tegen de Ukrant.

Het was al bekend dat het kabinet flink zou gaan snijden in de begroting van het hoger onderwijs, en dat geldt ook voor de starters- en stimuleringsbeurzen. Maar dat die beurzen al per 2025 wegvallen, is een flinke tegenvaller. Volgens Biemans kost dat de universiteit zo’n 32 miljoen euro per jaar. Dat geld was eigenlijk bedoeld om wetenschappers extra middelen te geven om te besteden aan onderzoek, en om nieuwe promovendi aan te nemen.

De Rijksuniversiteit bereidt zich inmiddels voor op de aanstaande bezuinigingen, die de komende jaren tot 80 miljoen euro kunnen oplopen. De Ukrant meldt dat er acht werkgroepen zijn ingesteld om te zien waar de bezuiniging vandaan moet komen, en waar de RUG eventueel extra inkomsten vandaan kan halen. Begin volgend jaar kan vervolgens een actieplan worden gemaakt.