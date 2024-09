RUG-hoogleraar Caspar van den Berg stopt als VVD-senator

foto: Piet Douma

Caspar van den Berg, hoogleraar Publieke Instituties en Openbaar Bestuur aan de Rijksuniversiteit Groningen en voorzitter van de Universiteiten van Nederland (UNL), stopt als senator voor de VVD in de Eerste Kamer. Volgens Van den Berg is zijn werk in de Eerste Kamer niet te combineren met zijn werk voor de universiteitskoepel.

Van den Berg bood zijn ontslag dinsdagochtend aan in een brief aan Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn (VVD).

In de brief schrijft Van den Berg: “De reden om op dit moment te stoppen als senator is dat mij is gebleken dat deze rol zich moeilijk laat combineren met mijn hoofdfunctie als voorzitter van Universiteiten van Nederland. De afgelopen periode heb ik geprobeerd om deze functies naast elkaar te vervullen. ln de praktijk blijkt dit lastiger dan vooraf voorzien. De tijd en toewijding die mijn hoofdfunctie de komende periode zal vragen, staat het gelijktijdig uitoefenen van het kamerlidmaatschap in de weg.”

Conflicterende belangen dreigen

Hoewel Van den Berg stelt dat ’tijd en toewijding’ de reden zijn voor zijn vertrek, komt het werk van Van den Berg als voorzitter van de UNL mogelijk ook snel in conflict met zijn werk als senator op een ander vlak. Het kabinet is van plan flink te bezuinigen op het hoger onderwijs en de koepel van universiteiten is faliekant tegen deze plannen. Wanneer na Prinsjesdag blijkt dat deze plannen worden doorgezet door het kabinet, zou dat mogelijk betekenen dat Van den Berg de bezuinigingen moet gaan verdedigen binnen de Eerste Kamer.

Bekende naam

Van den Berg is sinds 2017 hoogleraar Publieke Instituties en Openbaar Bestuur bij de RUG en sinds vorig jaar ook de decaan van de Campus Fryslân. Van den Berg volgde begin dit jaar interim-voorzitter Jouke de Vries (bestuursvoorzitter van de RUG) op als baas van de UNL, de Nederlandse koepelorganisatie voor universiteiten.

In de Eerste Kamer werd Van den Berg, vooral in Groningen, bekend als de senator die in april korte tijd voor het wetsvoorstel om het Groningse gasveld te sluiten leek te gaan liggen. Dat zorgde voor veel ophef, zowel in het parlement als in Groningen. Van den Berg klaarde snel de lucht en twee weken later stemde de senaat alsnog in met het wetsvoorstel.