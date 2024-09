RUG-beveiliging weigerde studenten vanwege mondkapje en Palestinavlag, universiteit erkent fout

Foto: Johannes Rienks

De afgelopen maanden is aan studenten van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onterecht de toegang tot de gebouwen in Groningen geweigerd door beveiligers, omdat zij dachten dat deze studenten mogelijk pro-Palestijnse demonstranten waren.

Dat melden verschillende media dinsdagmiddag. Een student meldde maandag, via de Instagram-pagina van pro-Palestijnse groeperingen in Groningen, dat hij niet naar een college kon omdat hij een Palestijnse tas droeg. Een andere student zou zijn geweigerd vanwege een medisch mondkapje, dat deze persoon vanwege een handicap moet dragen. Beide studenten liepen daardoor colleges mis, vertellen ze.

De RUG erkent dat de beveiligers fout zaten, want zij zijn niet bevoegd om zomaar studenten tegen te houden. Er zouden ook geen strengere regels gelden rond zaken als Palestijnse vlaggen of sjaals en rond het dragen van mondkapjes. De beveiligers hebben nieuwe instructies gekregen over wat ze wel en niet mogen doen, om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt.

De RUG is sinds de start van het nieuwe studiejaar weer extra waakzaam rond demonstraties in en rond de universiteit. Er staan al langere tijd camera’s op het Broerplein voor het Academiegebouw en op verschillende plekken worden beveiligers ingezet. Dit alles doet de RUG na verschillende pro-Palestijnse protestacties in het afgelopen jaar: een tentenkamp op het Harmonieplein en de uit de hand gelopen protestmars een maand later. Ook werden al meermaals gebouwen van de universiteit beklad met spuitbussen.