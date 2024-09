Rookmelder voorkomt erger bij woningbrand aan Achterweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In een woning aan de Achterweg in de Rivierenbuurt heeft dinsdagmiddag korte tijd brand gewoed. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Rond 17.00 uur hoorden buurtbewoners een rookmelder afgaan. Ze belden direct het alarmnummer en gingen op onderzoek uit. Vanaf de meldkamer in Drachten werd een tankautospuit naar de locatie gestuurd. “Toen de brandweerlieden arriveerden was het vuur al onder controle”, weet Wind te vertellen. “De bewoner was naar alle waarschijnlijkheid in slaap gevallen terwijl er in de keuken een pannetje op het vuur stond. Door de rookmelder, en door ingrijpen van de buurtbewoners, werd de persoon gewekt.”

Volgens de nieuwsfotograaf stond de woning wel vol rook. “Brandweerlieden hebben het pand geventileerd en zijn daarna teruggekeerd naar de kazerne.”