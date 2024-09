Rondje Stad: “Bezoek het Wallhouse en Corps de Garde tijdens Open Monumentendag”

Foto: Rick van der Velde

Komend weekend, zaterdag 14 en zondag 15 september, vinden de Open Monumentendagen plaats. In Rondje Stad staat stadsgids Titus Akkermans hier uitgebreid bij stil. Hij vertelt over het Wallhouse en Corps de garde.



Dit terugkerende item was te horen in de OOG Ochtendshow, waar Akkermans te gast is geweest:

In deze aflevering van Rondje Stad wordt ingegaan op de Open Monumentendagen die komend weekend plaatsvinden. Akkermans raadt mensen aan om zaterdag rond een uur of 12 op de fiets te stappen en naar de rand van het Hoornsemeer te fietsen, naar het Wallhouse, officieel Wallhouse #2 geheten. Dit is een relatief modern architectonisch hoogstandje. Het is namelijk gebouwd in 2001, maar al ontworpen in 1973, door de Amerikaanse architect John Hejduk. Hij heeft ook de stadsmarkering De Joker ontworpen, die te zien is aan de snelweg A7 tussen Hoogezand en Groningen.

Verleden, heden en toekomst komen samen

Als je het pand inloopt, dan kom je in een enorme, 24 meter lange gang die het verleden symboliseert, zo illustreert Akkermans. Daarna loop je door de muur, die het heden verbeeldt. Daarna kom je, als je rechtdoor loopt, in de keuken. Dit staat voor de toekomst, omdat je daar eten gaat bereiden dat je later gaat opeten.

De muur is de verbinding ook naar andere ruimtes, zoals naar beneden naar de slaapkamer, of naar boven naar de woonkamer. Geniet van het uitzicht en ervaar het monument volop.

Daarna kun je weer op de fiets stappen en Akkermans raadt aan om dan via het Paterswoldsemeer te rijden, om ook andere monumenten te kunnen beleven.

Op zondag kun je dan terecht bij Corps de Garde, op de hoek van de Oude Boteringestraat en het Lopende Diep, om daar oude stadsmuren te bekijken. Dit zijn stadsmuren die teruggaan naar de 13e en 14e eeuw. Akkermans is daar zelf ook aanwezig tussen 11:00 uur en 12:30 uur en hij nodigt iedereen uit om daar te komen kijken.

Prijsvraag

Op de vorige prijsvraag werd uitgebreid gereageerd, vertelt Akkermans. Er waren acht goede antwoorden. De prijs was een gratis stadswandeling voor één winnaar, maar omdat het de eerste prijsvraag was, biedt Akkermans al deze mensen deze prijs aan! Ze zullen via e-mail worden uitgenodigd voor een korte stadswandeling en het beklimmen van de Martinitoren.

De vraag ging over de Martinitoren. Als je de toren wilt beklimmen, dan draait de trap naar rechts. Dit heeft een bepaalde reden. Ridders hadden namelijk in hun rechterhand hun zwaard en in de linkerhand hun schild. Als je dan de draaiing naar rechts hebt en de trap beklimt, dan zit de spil van de trap in de weg van het zwaard. De verdedigers van bovenaf hebben die handicap niet en zijn veel beter in staat het pand te verdedigen. Dit was in de middeleeuwen een veelgebruikte handigheid in kastelen en andere belangrijke hoge gebouwen.

Voor deze maand is er weer een nieuwe prijsvraag. Dit haakt in op Corps de Garde, waar onder andere drie waterspuwers zijn te vinden. Die waterspuwers hebben normaal gesproken een kerkelijke functie, omdat ze bescherming van God bieden voor het leven. Maar wat maakt het nu zo bijzonder dat die waterspuwers bij Corps de Garde zijn? Het heeft iets te maken met de functie van het gebouw, zo licht Akkermans een tipje van de sluier op. Daarnaast biedt hij een hulplijn aan, in de vorm van Edward Houting, die een aantal boeken heeft geschreven en in één van deze boeken staat het antwoord op deze vraag. En als je er niet uitkomt? Dan kun je Akkermans er natuurlijk ook naar vragen tijdens de rondleiding bij Corps de Garde op Open Monumentendag, komende zondag tussen 11:00 uur en 12:30 uur. De winnaars worden weer uitgenodigd om een stadswandeling mee te maken op een zaterdag.

Rondje Stad met stadsgids Titus Akkermans is een vast onderdeel in de OOG Ochtendshow. De OOG-Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer en beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio. Hier vind je alle interviews van de OOG Ochtendshow.