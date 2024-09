Romano Hummel zet punt achter sportcarrière: “Ik kijk terug op een enorm mooie tijd”

Foto: romanohummel.nl

Grasbaancoureur Romano Hummel heeft een punt gezet achter zijn carrière. Dat heeft de 25-jarige inwoner van Hoogkerk zondag bekendgemaakt via zijn sociale mediakanalen.

Het besluit komt niet helemaal als een verrassing. Twee weken geleden, tijdens de vierde een voorlaatste langbaan Grand Prix van het seizoen, in het Duitse Vechta, ging Hummel onderuit. Een achteropkomende coureur kon hem niet meer ontwijken en reed over zijn gehelmde hoofd. De coureur uit Hoogkerk raakte gewond en werd een nacht ter observatie opgenomen in het ziekenhuis. Wonder boven wonder hield hij geen zwaar letsel over aan de crash.

Roden

Wel kreeg hij van de artsen het advies om voorlopig rustig aan te doen. Maar die tijd was er niet want de ogen waren gericht op het WK langbaan in Roden. Bij deze wedstrijd had hij zich moeten plaatsen voor het wereldkampioenschap voor het volgende seizoen. Tijdens een trainingsrondje bleek het niet goed te voelen en stapte Hummel af. Dat had als consequentie dat hij voor het komende seizoen niet geplaatst is voor WK-wedstrijden.

“Ik kijk terug op een enorm mooie tijd met veel hoogtepunten”

De afgelopen periode heeft Hummel gebruikt om na te denken over zijn toekomst. “Na 21 jaar actief te zijn geweest met grasbaanracen heb ik besloten om nu een punt te zetten achter mijn carrière”, vertelt Hummel. “Ik kijk terug op een enorm mooie tijd met veel hoogtepunten. Ik wil iedereen die mij altijd heeft gesteund bedanken. Ook een woord van dank aan de monteurs, mijn familie, sponsoren, vrienden en fans.”

Prijzen

Romano Hummel werd geboren op 4 januari 1999. Dat hij grasbaanracer zou worden was geen wonder. Zijn vader is ook lange tijd grasbaancoureur geweest. Eenmaal op de motor kwamen al snel de successen. Bij de jeugd won hij twee wereldtitels. Later bij de senioren wist hij opnieuw een wereldtitel op zijn naam te zetten. Ook werd hij Europees- en wereldkampioen grasbaanracen. Met het Nederlands team werd hij ook nog eens twee keer wereldkampioen. Daarnaast wist hij zo’n driehonderd internationale wedstrijden op zijn naam te zetten.