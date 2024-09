Rokende barbecue op balkon laat brandweer uitrukken

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groningse brandweer moest zondagmiddag in actie komen voor een vermeende woningbrand aan het Hoornsediep in Stad. Eenmaal op locatie bleek dat de soep minder heet gegeten werd als ze wordt opgediend.

De melding van een woningbrand kwam rond 15.30 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “Een voorbijgangers had het alarmnummer gebeld”, vertelt brandweerwoordvoerder Emiel de Vries. “Deze persoon zag zwarte en grijze rook bij een woning. Toen we ter plaatse kwamen zijn we onderzoek gestart. Al snel bleek dat de rook veroorzaakt werd door een barbecue die kort daarvoor was aangezet. Dit ging gepaard met enige rookontwikkeling. Er bleek dus niets aan de hand te zijn.”

De brandweerlieden zijn daarop weer teruggekeerd naar de kazerne. Een (vegetarische) hamburger zat er voor hen niet in: “Je houdt er bij je inkopen ook niet rekening mee dat er ineens zoveel onaangekondigde gasten voor de deur staan.” Op de website van de brandweer worden diverse tips gedeeld over hoe je veilig kunt barbecueën.