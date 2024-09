Roemrucht KLADBLOK dat vorig jaar ter ziele ging nu online te bezoeken: “Kunst is tijdloos”

De voorpagina van een editie van KLADBLOK uit 2022. Foto: kladblokarchief.blogspot.com

Ruim twintig jaar lang werd in Groningen KLADBLOK verspreid. Een open podium op papier. Sinds dit weekend zijn alle uitgebracht edities online te vinden in een archief. Paul Marius Borggreve, die actief was in de redactie, is trots.

Hoi Paul! Hoe zag de digitale onthulling eruit?

“Die vond plaats in de Zeeheldenbuurt. Onze webmaster Jan heeft de afgelopen periode heel veel tijd en energie gestoken om alle uitgebrachte edities te digitaliseren en online te zetten. In de afgelopen dagen is hij nog bezig geweest met de achtergrond van de pagina, die naar zijn mening nog wat mooier kon. De openingshandeling bestond uit het openklappen van de laptop en het intoetsen van het adres van de website. Daarna hebben we de onthulling gevierd met appeltaart en slagroom.”

Voor mensen die niet weten wat KLADBLOK was. Wat was het?

“Het is in het voorjaar van 2001 ontstaan met als doel om kunst en literatuur op een laagdrempelige manier voor een breed publiek toegankelijk te maken. Tot december 2023 is het blad maandelijks verschenen. Dichters, prozaïsten, essayschrijvers, beeldend kunstenaars en mail art makers konden er hun creaties in kwijt. Elke keer rond een bepaald thema. En dan kun je je afvragen waarom we dit gedaan hebben. Je kunt immers van alles online publiceren. Een webpagina is snel gemaakt. Maar door het uit te brengen op papier gaf het een soort eeuwigheidswaarde. Het gaf body. En het is heel fraai om je werk gedrukt terug te zien. Wanneer je dit als beginnend schrijver of dichter via een uitgever wilt doen, dan is dat heel wat lastiger.”

Toen jullie vorig jaar december stopten, was toen daar ook gelijk het idee om het digitaal beschikbaar te stellen?

“Nee. Uiteindelijk zijn we gestopt omdat het drukken en het verspreiden te duur werd. We hoopten een doorstart te kunnen maken waarbij KLADBLOK nog eens in het kwartaal zou verschijnen. Dat er een nieuwe partij op zou staan die dat zag zitten. Maar dat gebeurde niet. Na verloop van tijd realiseer je je dat het wel heel jammer is dat alles maar ligt te verstoffen. Toen is het idee ontstaan om alle publicaties te vereeuwigen. Uiteindelijk is alles ingescand en online geplaatst.”

De eerste editie verscheen in het voorjaar van 2001. Dat was een hele andere tijd. De aanslagen op 9/11 in Amerika moesten nog plaatsvinden. Zie je dat ook terug in jullie publicaties, dat de wereld veranderd is?

“Absoluut. Na het millennium was er aan het begin van deze eeuw veel optimisme. Tegenwoordig is de samenleving ingewikkelder en gevoeliger met meer woke-discussies, het slavernijverleden en vermeend racisme. Het is gevoeliger geworden. Als je gaat grasduinen dan kom je in 2006 een onschuldige bijdrage tegen over het dragen van hoofddoekjes. Die publicatie zou in het licht van deze tijd niet meer gekund hebben.”

Hoeveel mensen hebben in al die jaren meegewerkt aan publicaties in KLADBLOK?

“Dat zijn enkele honderden geweest. Het precieze aantal weet ik niet. De uitgaven werden verspreid via onder andere de bibliotheken. Uiteindelijk is het een heel mooi medium geweest waar veel mensen plezier aan hebben gehad. Door het nu online te zetten gaan we hopelijk er nog meer mensen plezier aan laten beleven. De bijdragen hebben denk ik eeuwigheidswaarde. Het geeft een mooi beeld hoe Groningen er in de genoemde periode uitzag op het gebied van onder andere poëzie en proza.”

Wat is jullie doel met de website? Hebben jullie bepaalde bezoekersdoelen?

“Nee. We willen vooral dat bezoekers er plezier aan beleven net zoals wij in al die jaren er plezier aan gehad hebben. De website bevat geen zoekfunctie. Je klikt een editie aan, die je vervolgens kunt bekijken. Wij hopen dat mensen er positief verrast worden. Zelf vind ik het heel erg leuk om te grasduinen in het archief ‘de krant van toen’. Als je eenmaal begint, dan is het heel moeilijk om te stoppen. Wij hopen dat hetzelfde effect ook optreedt op onze website.”

De website met het archief van KLADBLOK vind je hier.