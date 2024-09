Ring-Zuid weer open? Google weet nog van niks en laat automobilisten nog gewoon omrijden

Foto via Google Maps

Wie het nieuws de afgelopen dagen een beetje heeft gevolgd kan het niet zijn ontgaan: na de maandenlange stremming kan het verkeer weer over de zuidelijke ringweg rijden. Google is maandagochtend echter nog niet op de hoogte.

Waar veel auto’s doodleuk weer onbelemmerd doorrijden over de ringweg, laat Google Maps bestuurders nog doodleuk een ‘rondje ringwegen’ rijden of stuurt ze door de zuidelijke wijken van Stad. Sommige van de stremmingen op Google Maps duren zelfs, zo blijkt uit de data, nog tot eind december.

De zuidelijke ringweg was sinds eind april helemaal afgesloten om het nieuwe Julianaplein en de verdiepte ligging aan te sluiten op de bestaande wegen. Sinds zondagavond is de weg weer open. De opening van de nieuwe zuidelijke ringweg ging zondagavond gepaard met lange files. Inmiddels rijdt het verkeer lekker door over de verdiepte ligging.