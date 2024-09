Rijkswaterstaat komende jaren aan de slag met vernieuwing langs Eemskanaal en Van Starkenborghkanaal

Foto via Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat gaat de komende jaren de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl verbeteren. Naast het reguliere onderhoud worden ook de oevers, afmeervoorzieningen en geleidewerken vernieuwd. In Groningen betekenen de werkzaamheden dat er wordt gewerkt aan het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal.

De zoektocht naar een aannemer is inmiddels gestart, meldt Rijkswaterstaat. Halverwege volgend jaar moet duidelijk zijn wie het werk gaat uitvoeren. In 2026 moeten de werkzaamheden beginnen.

Volgens Rijkswaterstaat zijn meerdere oevers, afmeervoorzieningen en geleidewerken langs de vaarweg toe aan vervanging. Daarom wordt ruim 6 km aan oevers vervangen. Bij de sluis in Farmsum, de Eelwerderbrug in Appingedam en bij de Driebondsbrug worden nieuwe geleidewerken geplaatst. De afmeervoorzieningen bij de sluis Gaarkeuken worden ook vervangen, evenals bij een brug en een sluis in Friesland.

Rijkswaterstaat wil tijdens de werkzaamheden ook nieuwe uitklimplaatsen voor dieren en natuurvriendelijke oevers aanleggen. De oude houten damwandplanken kunnen mogelijk elders worden hergebruikt.