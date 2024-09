Relatief veel valpartijen in badkamer bij Groningse senioren

Natte vloeren, gladde tegels en hoge badkuipranden: veel ernstige valpartijen bij 65-plussers vinden plaats in de badkamer. In de provincie Groningen gaat het hier relatief vaak mis.

Het aantal opnames door een val in een sanitaire ruimte ligt in Groningen 4,6% hoger dan elders in het land. Dit blijkt uit onderzoek van Sanitairwinkel op basis van data van het CBS en VeiligheidNL. In tien jaar tijd waren er in de provincie zo’n 73 ernstige valincidenten per 10.000 senioren. Het gaat om ongevallen waarbij het oudere slachtoffer een behandeling nodig had in het ziekenhuis.

Groningen staat in de top drie van provincies met naar verhouding de meeste ernstige valongevallen in de badkamer. Alleen in Noord-Holland (+11,4%) en Zuid-Holland (+6,8%) worden naar verhouding meer senioren opgenomen in het ziekenhuis na een val in een sanitaire ruimte. Koplopers in de provincie Groningen zijn de gemeenten Stadskanaal en Groningen.