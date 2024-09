Raadsfracties willen dat gemeente Werken metZorg redt van financiële ondergang

Het theehuisje van Werken Metzorg aan de Winsumerweg

De gemeente Groningen moet met het bestuur van Werken metZorg om tafel, zodat de stichting voor dagbesteding en ambulante begeleiding dit jaar het hoofd boven water kan houden. Dat vinden de gemeenteraadsfracties van de PvdA, het CDA en de Partij voor het Noorden (PvhN). Zonder hulp zou de stichting zichzelf dit jaar nog moeten opdoeken.

De stichting, in 2011 ontstaan vanuit een klussendienst voor minimagezinnen, verkeert in financieel zwaar weer. Het bestuur stuurde enige tijd geleden een brandbrief aan het college over haar penibele financiën. Volgens Werken metZorg zal ze het financieel niet redden tot het einde van het jaar. Ook voor 2025 verwacht de stichting aanzienlijke tekorten.

De PvdA, CDA en PvhN vinden Werken metZorg te belangrijk voor de inwoners van de gemeente om de stichting te laten vallen. De gemeente moet daarom financieel bijspringen om Werken metZorg te redden. “Werken metZorg is een erg belangrijke stichting die veel doet voor inwoners van de gemeente. Mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt kunnen op een laagdrempelige manier blijven meedoen in de samenleving. Hierdoor ontwikkelen zij hun talenten en dragen zij bij aan de gemeenschap, bijvoorbeeld door voedsel te verbouwen voor de Voedselbank.”

De gemeente en de stichting moeten samen op korte termijn een oplossing bedenken voor 2024 en daarna naar 2025 kijken. Er moeten structurele oplossingen worden gezocht, aldus de PvdA, CDA en PvhN.