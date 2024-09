Qbuzz en provincie gaan dit najaar testen met zelfrijdende bus in Groningen

De zelfrijdende bus voor Qbuzz - Foto via Provincie Groningen

De eerste twaalf meter lange streekbus uit Groningen die zelf rijdt. Deze week staat hij nog op een grote vakbeurs in Berlijn, maar deze herfst gaat Qbuzz er testritten mee uitvoeren. Dat gebeurt eerst nog op het busdepot van Qbuzz, maar later dit jaar ook op de busbaan op de Peizerweg.

In Berlijn wordt de bus voor de eerste keer openbaar getoond. Volgens de provincie Groningen is Groningen wereldwijd de eerste provincie die gaat testen met een bestaande bus, die is voorzien van techniek waardoor deze zelfstandig kan rijden.

Dit najaar wordt de zelfrijdende bus uitgebreid getest. Vanaf oktober rijdt de bus rond op het busdepot van Qbuzz in Groningen. Later dit jaar is het de bedoeling dat de bus gaat rijden op de busbaan op de Peizerweg in Groningen. Op vrijdag 8 november is de zelfrijdende bus te zien voor een breed publiek tijdens een demonstratiemoment op het busdepot van Qbuzz.

Volgens de provincie Groningen bieden zelfrijdende bussen in de toekomst misschien oplossingen om het openbaar vervoer kostendekkend te houden. De zelfrijdende bussen, zonder chauffeur, zouden op plekken kunnen rijden waar dat anders financieel en operationeel niet haalbaar is. “Met zelfrijdend vervoer kunnen de beschikbare chauffeurs efficiënter ingezet worden. Op eenvoudige trajecten kunnen bussen autonoom rijden. Automatisch openbaar vervoer is geen vervanging van chauffeurs, maar een aanvulling en het biedt kansen voor nieuwe diensten.”

Het project is onderdeel van een samenwerking tussen de provincie Groningen, robotTUNER, Qbuzz en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Meer informatie staat op www.columbuss.eu.