PVV en Stadspartij: Hoe zit het met de eigen bijdrage van Oekraïners?

Een aantal Oekraïense vluchtelingen bezochten samen met begeleiders de locatie op het Noorderzon Festival. Foto: ingezonden

De PVV en Stadspartij 100% voor Groningen willen van het gemeentebestuur weten hoe zij omgaat met de uitvoering van de eigen bijdrage voor opvang van Oekraïners.

Dit naar aanleiding van het artikel “Eigen bijdrage opvang Oekraïners wordt niet geïnd” in Binnenlands Bestuur van vorige week. Er schijnen amper gemeenten te zijn die dat doen. Veel gemeenten missen landelijke regie en visie bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ze zeggen zorgen te hebben over een administratieve rompslomp en een gebrek aan mogelijkheden als iemand niet wil betalen.

De twee fracties willen van de gemeente Groningen weten of zij begonnen is met het innen van de eigen bijdrage van Oekraïense vluchtelingen die daar sinds 1 juli verplicht toe zijn. Zo ja, hoeveel mensen betalen nu hun eigen bijdrage? Zo nee, waarom niet en wanneer verwacht de gemeente dat deze bijdrage daadwerkelijk wordt geïnd? Ook willen ze weten hoeveel Oekraïense vluchtelingen momenteel in onze gemeente verblijven en hoeveel er onder bovenstaande regeling vallen.

De fracties vragen ook tegen welke problemen de gemeente Groningen aan loopt bij het invoeren van deze bijdrage. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van problemen met de administratie of het verkrijgen van informatie over de inkomens van deze vluchtelingen.

Tenslotte willen de fracties weten of de gemeente voldoende hulp en ondersteuning van de Rijksoverheid krijgt bij het uitvoeren van deze regeling en hoe de verdere opvang van Oekraïense vluchtelingen in Groningen er uit ziet. Dat heeft immers gevolgen voor de financiën en opvangcapaciteit.